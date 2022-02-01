نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة ماسك النشا والبنجر للبشرة في المنزل ستظهر من أول استعمال للوصفة السحرية على بشرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك النشا والبنجر للبشرة يعمل على تفتيح البشرة وتوريد الخدود والشفايف، وهذا ما يجعلك لا تحتاجين إلى المكياج بعد وضع هذا الماسك، وذلك بسبب أن البنجر من أفضل المواد الغذائية، والتي تعمل على الحصول على بشرة جميلة وخدود وشفايف وردية، وتتكون من فيتامينات تفيد البشرة، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

نتيجة ماسك النشا والبنجر للبشرة

سوف نقدم إليكم المكونات الطبيعية، والتي ستقدرين عن طريقها عمل ماسك النشا والبنجر للبشرة في البيت بطريقة طبيعية للغاية، والتي ستعمل على تفتيح البشرة بشكل فعال، وهي في النقاط التالية:

مكونات عمل ماسك النشا والبنجر للبشرة

حبة من البنجر متوسطة الحجم.

ثلاث معالق من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

معلقة ونصف من زيت جنين القمح.

معلقتين من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير ماسك النشا والبنجر للبشرة

نعرض لكم واحدة من أسهل وأبسط الطرق التي نقوم فيها بتحضير المايك على البشرة، وذلك بهدف توفير الوقت، وعمل جهد أقل، وذلك بهدف حصد الطريقة بصورة أسرع، ولقد تم تجربة تلك الطريقة في أكثر من شخص، وفد حققت نفس النجاح، وتتمثل خطوات طريقة التحضير في النقاط التالية:

نعمل على نشر البنجر جيدًا، ومن ثم نعمل على تصفية البنجر، وهذا حتى نقوم بوضع عصير البنجر في طبق أو إناء.

نقوم بوضع على هذا العصير النشا والماء الورد، ونزل نقلب فيهم حتى نرى تجانس المكونات مع بعضهم البعض.

نقوم بوضع هذا الخليط على النار خفيفة، وهذا ما استمرار التقليب، وذلك من أجل الحصول على خليط كريمي ثقيل.

نقوم بإضافة زيت جنين القمح، وزيت جوز الهند، ونستمر في التقليب حتى تتحد المكونات.

خطوات استعمال ماسك النشا والبنجر للبشرة

نعمل على تقديم اسهل طريقة من أجل استعمال الماسك على البشرة، وبخطوات صاحبة ثقة عالية، وذلك حتى يكون نجاح الوصفة إعجازي بطريقة ساحرة، ولقد تم تجربة تلك الخطوات أكثر من مرة، وقد أثبتت نجاحًا مبهرًا في كل مرة، وتتمثل تلك الخطوات في النقاط التالية: