لازم تجربيها.. طريقة عمل الباذنجان المخلل بتاع افخم المطاعم وسر التتبيلة الخطيرة بطعم احلي من الجاهز

الباذنجان المخلل هو أحد المقبلات العربية الشهيرة، حيث أن المخلل بوجه عام هو أحد أهم أطباق السفرة المصرية والعربية، وذلك لأنه يحتوي على جميع أنواع الخضار التي يفضلها الناس كنوع من المخلل، ويعتبر مخلل الباذنجان أحد أشهر وأهم أنواع المخللات المصرية، حيث أنه يتميز بالطعم اللذيذ، كما أن الباذنجان يحتوي على الكثير من المعادن الغذائية التي تفيد الجسم، ولذلك يوجد داخل الباذنجان الكثير من معدن الحديد والماغنسيوم، ولهذا فإن الباذنجان المخلل من أفضل أنواع المقبلات لمن يعانون من فقر الدم وسوء التغذية والأنيميا.

مكونات الباذنجان المخلل

تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق المنتشرة على مواقع السوشيال ميديا من أجل تحضير الباذنجان المخلل، حيث يتم تحضيره كما يلي:

كيلو من الباذنجان الطويل الأبيض أو الأسمر.

نصف كوب من الثوم المفروم

نصف كوب من الخل.

كوب من الفلفل الأخضر.

3 ملعقة كبيرة من الشطة الحارة حسب الرغبة.

كوب زيت.

ربع كوب ملح.

2 ملعقة كبيرة فلفل أسمر.

3 لتر ماء.

طريقة تحضير الباذنجان المخلل

يتم غسل الباذنجان جيدا للتخلص من أي أتربة أو ميكروبات.

يتم عمل شقوق طولية في الباذنجان.

يتم وضع الماء على النار ليغلي، ثم نضع الباذنجان فيه لمدة ربع ساعة.

ثم نقوم بإحضار الكبة الكهربائية، ونقوم بفرم الثوم مع الخل مع الفلفل مع الشطة مع الزيت مع المحل مع الفلفل الأسمر جيدا.

ثم نقوم بإخراج الباذنجان من الماء ونصفيه من الماء جيدا.

ثم نقوم بحشو الشقوق السابقة بالخليط الذي قمنا بفرمه في الكبة.

نقوم بعمل جميع الكمية بنفس الطريقة.

ثم نقوم برش القليل من الزيت على سطح الباذنجان.

ثم نقوم برص الباذنجان في برطمان زجاجي، أو علبة محكمة الغلق لمدة 3 أيام أو أسبوع، ثم يتم تناوله.

فوائد الباذنجان المخلل للجسم

يمتلك الباذنجان بوجه عام الكثير من الفوائد والمعادن الصحية لجسم الإنسان، حيث أن الباذنجان المخلل هو أحد أنواع تناول الباذنجان، حيث أن الباذنجان يقوم بعدة وظائف صحية ومنها ما يلي: