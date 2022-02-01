طريقة عمل كريم الكركم والنشا لتبيض البشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال

كريم الكركم والنشا، إذا كنتي تريدين الحصول على بشرة صافية وخالية من التصبغات والبقع الداكنة واسمرار الشمس، فإن الكركم البودرة هو الحل، وذلك لأنه من أقوى المواد الطبيعية التي تحتوي في تركيبها على مضادات أكسدة تعمل على تفتيح البشرة وتخليصها من البقع، كما يعمل الكركم على تقليل إنتاج صبغة الميلانين في البشرة والتي يسببها ازديادها الحصول على لون بشرة أغمق.

طريقة عمل كريم الكركم والنشا لتبيض البشرة

ملعقة كبيرة من الكركم البودرة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة الاستخدام

نخلط الكركم وزيت جوز الهند حتى نحصل على خليط متجانس.

نوزع الخليط على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة.

نغسل الوجه بالماء الدافئ ثم نرطبه.

نكرر هذه الطريقة ثلاث مرات أسبوعياً.

ماسك الكركم للتفتيح الفوري للبشرة

حبة كبيرة من الطماطم.

ربع كوب من الكركم البودرة

طريقة الاستخدام

في الخلاط الكهربائي نضع الطماطم والكركم ونخلطهم حتى نحصل على خليط متجانس.

نوزع الخليط على الوجه ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ.

نكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.

كريم الكركم وماء الورد للتفتيح الفوري للبشرة

ملعقة كبيرة ونصف من الكركم البودرة.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة الاستخدام

نخلط جميع المكونات السابقة حتى نحصل على خليط متجانس.

نوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة عشر دقائق ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ.

نكرر هذه الطريقة ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع، ومن الأفضل تطبيقها قبل الذهاب للنوم.

معجزة كريم الكركم لشد البشرة

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من خل التفاح.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

طريقة الاستخدام

نخلط جميع المكونات السابقة حتى نحصل على خليط متجانس.

نوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة عشرين دقيقة ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ.

نكرر هذه الطريقة مرتين فقط في الأسبوع.

كريم الكركم والحليب لتبيض الوجه

ربع كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الكركم.

حليب دافئ.

طريقة الاستخدام