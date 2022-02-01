كل يوم هيطلبوها منك من طعمتها كيكة البسبوسة في المنزل بالخطوات

تعتبر كيكة البسبوسة من الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الناس ويحبها الكبار والصغار ويبحث عن طريقة تحضيرها كثير من ربات المنزل وتتميز بطعمها اللذيذ والرائع ولا تحتاج هذه الوصفة إلى مكونات مكلفة ويمكن تحضيرها في وقت قصير كما يمكن تقديمها للضيوف وفي الحفلات وأعياد الميلاد ويمكن إضافة كثير من أنواع التزيين إليها مثل جوز الهند أو المكسرات، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير كيكة البسبوسة بطريقة سهلة وبسيطة عبر موقعنا المميز ثقفني.

مقادير عمل كيكة البسبوسة في المنزل

أكوبين من الدقيق

200 مللى من زيت الذرة

200 جرام من السكر المطحون

علبتين من الزبادي

أربعة بيضات متوسطة الحجم

ملعقتا طعام كبيرتان من الصودا

كوب من السميد غير مطحون

باكو من البيكنج باودر

كمية من نكهة البرتقال

نوع من المكسرات على حسب الرغبة

مكونات عمل الشربات

كوبين من السكر

عصير ليمونة

كوب من الماء

طريقة تحضير الشربات

نحضر إناء ونضع به الماء والسكر على النار.

نقلب جيدا حتى يذوب السكر في الماء ويغلي ثم نقوم بوضع عصير الليمونة.

نترك الخليط على النار حتى يصبح ثقيل ثم نتركه ليبرد.

طريقة تحضير كيكة البسبوسة في المنزل

نحضر الخلاط الكهربائي ويكون نظيف ونضيف به السكر والبيض ونخلطهم جيدا حتى يمتزجوا معا.

ثم نضيف الدقيق والزيت والسميد والبيكنج باودر والزبادي ونكهة البرتقال حتى لا يفسد الخلاط تدريجيا ونضيف باقي المكونات ونخلطهم معا.

نقوم بإحضار صينية متوسطة وندهنها بقليل من الزيت.

ثم نضع العجينة في الصينية وندخلها في الفرن على درجة حرارة بين 170° إلى 180°.

بعد أن تنضج يتم إخراجها ونضع عليها الشربات ونقوم بتركها حتى تصبح طرية وتبرد.

توضع في أطباق التقديم، وبالهنا والشفا.

سر نجاح كيكة البسبوسة