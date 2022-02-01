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عمر شويل - جدة كل يوم هيطلبوها منك من طعمتها كيكة البسبوسة في المنزل بالخطوات - ثقفني
تعتبر كيكة البسبوسة من الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الناس ويحبها الكبار والصغار ويبحث عن طريقة تحضيرها كثير من ربات المنزل وتتميز بطعمها اللذيذ والرائع ولا تحتاج هذه الوصفة إلى مكونات مكلفة ويمكن تحضيرها في وقت قصير كما يمكن تقديمها للضيوف وفي الحفلات وأعياد الميلاد ويمكن إضافة كثير من أنواع التزيين إليها مثل جوز الهند أو المكسرات، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير كيكة البسبوسة بطريقة سهلة وبسيطة عبر موقعنا المميز ثقفني.
مقادير عمل كيكة البسبوسة في المنزل
- أكوبين من الدقيق
- 200 مللى من زيت الذرة
- 200 جرام من السكر المطحون
- علبتين من الزبادي
- أربعة بيضات متوسطة الحجم
- ملعقتا طعام كبيرتان من الصودا
- كوب من السميد غير مطحون
- باكو من البيكنج باودر
- كمية من نكهة البرتقال
- نوع من المكسرات على حسب الرغبة
مكونات عمل الشربات
- كوبين من السكر
- عصير ليمونة
- كوب من الماء
طريقة تحضير الشربات
- نحضر إناء ونضع به الماء والسكر على النار.
- نقلب جيدا حتى يذوب السكر في الماء ويغلي ثم نقوم بوضع عصير الليمونة.
- نترك الخليط على النار حتى يصبح ثقيل ثم نتركه ليبرد.
طريقة تحضير كيكة البسبوسة في المنزل
- نحضر الخلاط الكهربائي ويكون نظيف ونضيف به السكر والبيض ونخلطهم جيدا حتى يمتزجوا معا.
- ثم نضيف الدقيق والزيت والسميد والبيكنج باودر والزبادي ونكهة البرتقال حتى لا يفسد الخلاط تدريجيا ونضيف باقي المكونات ونخلطهم معا.
- نقوم بإحضار صينية متوسطة وندهنها بقليل من الزيت.
- ثم نضع العجينة في الصينية وندخلها في الفرن على درجة حرارة بين 170° إلى 180°.
- بعد أن تنضج يتم إخراجها ونضع عليها الشربات ونقوم بتركها حتى تصبح طرية وتبرد.
- توضع في أطباق التقديم، وبالهنا والشفا.
سر نجاح كيكة البسبوسة
- أن يكون البيض في درجة حرارة الغرفة.
- أولا يجب عجن المكونات في اتجاه واحد حتى تمتزج تماما.
- ثانيا يجب إشعال الفرن قبل دخول عجينة الكيك بعشر دقائق.
- ثالثا يجب عند وضع الخليط في الصينية الالتزام بألا تزيد عن نصف ارتفاع الصينية.
- رابعا يجب استخدام الكمية المحددة من البيكنج باودر وعدم إكثاره.
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