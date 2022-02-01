طريقة عمل البسبوسة المرملة للشيف حسن بكل تكاته وحركاته والطعم المضبوط

البسبوسة المرملة من الحلويات الشرقية المشهورة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار؛ حيث الطعم اللذيذ والمذاق الشهي وهي من الحلويات البسيطة والسهلة التي تعد في وقت سريع، والكثير من السيدات يرغبن في معرفة طريقة عملها، لذلك نعرض لكم من خلال مقالنا هذا الطريقة والمقادير المضبوطة في أقل وقت ممكن.

طريقة عمل البسبوسة المرملة

من خلال المكونات التي يتم ذكرها الآن سوف يمكنك إعداد أفضل طريقة للبسبوسة المرملة، وهي لذيذة الطعم ولا تستهلك الوقت في تحضيرها، ومكوناتها تتمثل في الآتي:

4/3 كوب من السكر الأبيض الناعم.

ثلاث ملاعق من جوز الهند الناعم.

4/3 كوب من السمن.

4/3 كوب من اللبن الحليب الدافئ.

نصف كوب من الشربات.

ثلاثة ملاعق كبيرة

ثلاثة أكواب من دقيق السميد.

لتزيين الوجه أي نوع من المكسرات.

2 ملعقة من السمن للوجه.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية سوف نقوم بعمل البسبوسة المرملة اللذيذة التي تعتبر من أفضل الحلويات الشرقية ومحببة لدى الكثير من الكبار والصغار، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من: