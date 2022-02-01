نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة المرملة للشيف حسن بكل تكاته وحركاته والطعم المضبوط في المقال التالي
البسبوسة المرملة من الحلويات الشرقية المشهورة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار؛ حيث الطعم اللذيذ والمذاق الشهي وهي من الحلويات البسيطة والسهلة التي تعد في وقت سريع، والكثير من السيدات يرغبن في معرفة طريقة عملها، لذلك نعرض لكم من خلال مقالنا هذا الطريقة والمقادير المضبوطة في أقل وقت ممكن.
طريقة عمل البسبوسة المرملة
من خلال المكونات التي يتم ذكرها الآن سوف يمكنك إعداد أفضل طريقة للبسبوسة المرملة، وهي لذيذة الطعم ولا تستهلك الوقت في تحضيرها، ومكوناتها تتمثل في الآتي:
- 4/3 كوب من السكر الأبيض الناعم.
- ثلاث ملاعق من جوز الهند الناعم.
- 4/3 كوب من السمن.
- 4/3 كوب من اللبن الحليب الدافئ.
- نصف كوب من الشربات.
- ثلاثة ملاعق كبيرة
- ثلاثة أكواب من دقيق السميد.
- لتزيين الوجه أي نوع من المكسرات.
- 2 ملعقة من السمن للوجه.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية سوف نقوم بعمل البسبوسة المرملة اللذيذة التي تعتبر من أفضل الحلويات الشرقية ومحببة لدى الكثير من الكبار والصغار، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:
- يتم إحضار وعاء عميق ونضع به مقدار من الدقيق مع جوز الهند ويتم التقليب جيدا.
- ثم بعد ذلك نحضر وعاء أخر ونضع به كلا من اللبن والسكر والسمن والشربات، ثم يتم خلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات.
- ومن ثم يتم إضافة هذا الخليط مع الخليط السابق ويمزج جيدا حتى تختلط المكونات جميعا ببعض.
- بعد ذلك يتم إحضار صينية مدهونة بالسمن ونسكب البسبوسة ويتم فردها بالتساوي، ثم نضع مقدار قليل من السمن على الوجه.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة لا تقل عن 20 دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي.
- ثم يصب الشربات على الصينية فور خروجها من الفرن حتى تصبح طرية.
- ومن ثم نتركها تبرد وتقطع قطع مناسبة وتقدم في طبق التقديم.
- طريقة عمل الشربات
- المكونات
- ثلاث أكواب من الماء
- كوب ونصف من الماء.
- عصير ليمونة.
- ملعقة صغيرة من ماء ورد.
- طريقة التحضير
- من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل الشربات الذي به يكتمل جمال البسبوسة، وهي كما يلي:
- نحضر مقلاة ونضعها على نار متوسطة، ونضع بها كلا من السكر والماء ونتركه يغلي ثم نضع الليمون وماء الورد.
- عندما يتماسك الخليط قليلا نرفع الخليط من على النار.
- ونتركه يبرد لحين الاستخدام.
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