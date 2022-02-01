سهلة ولذيذة.. معقودة البطاطس الاقتصادية ستنقذك في الزنقات وأسرار نجاحها 100%

معقودة البطاطس الوجبة المنقذة فعندما تحتارين في عمل وجبة غداء لأطفالك، عليك أن تقومي بعملها فوراً دون تردد، فهي أكلة من الأكلات الجزائرية المشهورة، فلن تجدي أشهي منها ولن تجد وجبة غذائية متكاملة أفضل منها فقط عليك متابعة المقال، وقم بإتباع طرق تحضيرها لتحصل على نتيجة ممتازة، وعليك أن تعرف أنها من الطرق السهلة لإعداد البطاطس.

معقودة البطاطس المغربية

تعد البطاطس من أكثر الأطعمة التي يحبها أغلب الأشخاص حيث الكربوهيدرات الصحية، وطعمها الرائع، وإليك من خلال السطور التالية طريقة عملها:

مكونات المعقودة المغربية

نصف كيلو من البطاطس الصغيرة.

حبة من البيض الأحمر.

فصان صغيران من الثوم.

فلفل أسود حسب الرغبة.

ملح طعام حسب الرغبة.

نصف ملعقة من القرفة المطحونة.

حزمة صغيرة من البقدونس الأخضر الطازج.

كمية من الزيت للقلي.

كوب من الدقيق الأبيض.

كمية من الجبن المتوفر لديك.

طريقة تحضير معقودة البطاطا المقلية

أولا في وعاء به ماء قومي بوضع البطاطس بعد تقشيرها، وغسلها جيداً، وضعيها على نار متوسطة.

بعد ذلك انتظري حتى يتم سلق البطاطس جيداً، ثم صفيها من الماء.

ثم اهرسي البطاطس جيداً.

بعد ذلك قومي بخفق البيض بالملعقة، وضعيها على البطاطس المسلوقة.

ثم افرمي البقدونس، واخلطيه معهم.

بعد ذلك ضيفي البهارات من فلفل أسود وقرفة مطحونة.

ثم قومي بتقشير الثوم وفرمه جيداً، واخلطيه مع المكونات.

بعد ذلك قلبي المكونات جيداً.

ثم أحضري وعاء عميق، وضعي به كمية الزيت.

بعد ذلك احضري طبق وضعي به كمية الدقيق المتوفرة.

ثم قومي بأخذ قطعة من الخليط، واصنعي بها فجوة ثم احشيها بالجبن ثم اجعليها مثل الكرة الصغيرة.

بعد ذلك أكملي باقي الكمية وضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ثم سخني الزيت جيداً على درجة حرارة متوسطة.

بعد ذلك أخرجي البطاطس من الثلاجة، ثم قومي بوضع الكمية في الدقيق واحدة تلو الأخرى.

ثم ضعي البطاطس الكرات في الزيت الساخن.

بعد ذلك اجعلي النار هادئة حتى لا تحترق الكرات.

ثم اقلبيها على الجهة الأخرى لتأخذ لون ذهبي.

بعد ذلك اخرجيها وضعيها على ورق مناديل.

ثم قدميها مع المعكرونة أو الأرز أو تناوليها مع السلطة والخبز.

في نهاية المقال يمكنك تجربة معقودة البطاطس الجزائرية بطريقة سهلة ومكونات جميعها متوفر لديك في منزل، وقومي بعمل وجبة غداء أو عشاء بسيطة وسريعة، أو يمكنك وضعها كنوع من المقبلات اللذيذة بجانب الأطعمة المختلفة.