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عمر شويل - جدة طريقة عمل حلوى "رموش الست" مثل طريقة أشهر محلات الحلويات - ثقفني
“رموش الست” واحدة من ألذ أنواع الحلويات الشرقية التي تتفن المرأة الشرقية في إعدادها وتحضيرها لأولادها بشكل مستمر، حيث أنها تعد واحدة من ألذ الحلويات التي يعشقها الكثيرين على حد السواء كباراً وصغاراً، وهناك الكثيرات من السيدات يقمن بشرائها لأولادهم من محلات الحلويات، وهن يعتقدن أنها صعبة في إعدادها في المنزل وأن مكوناتها مكلفة جداً، لذا في السطور الآتية سوف نعرض لكل متابعينا الكرام بالتفصيل أسهل وأفضل طريقة لعمل حلوى رموش الست وبالتأكيد سوف تنال إعجابكم.
مكونات حلوى رموش الست
- 3 أكواب من الدقيق.
- واحد كوب من السكر البودرة.
- مقدار نصف كوب من جوز هند.
- كوب واحد من الزبدة.
- عدد 3 بيضات.
- ملعقة من الفانيلا.
- رشة ملح صغيرة.
- 1/2 ملعقة من البيكنج باودر
- مقدار 1/2 كوب دقيق سميد.
مكونات السيرب أو الشربات
- كوب ونصف من الماء.
- كوب من السكر.
- ملعقة واحدة من عصير الليمون.
- رشه من الفانيليا.
- ملعقة من الزبدة.
طريقة تحضير الشربات
- نقوم بإذابة كل من السكر والماء ونضعهم بداخل وعاء على النار حتى الغليان.
- يتم تقليب الخليط بصورة جيدة، نضيف إليهم ملعقة عصير الليمون، وذلك حتى يصبح قوام الخليط أثقل.
- نضيف ملعقة الفانيليا وكذلك ملعقة الزبدة، ثم يقلب بشكل جيد ويرفع بعدها من فوق النار، ويترك جانباً ليبرد حتى تسقى به الرموش وهي ساخنة بعد خروجها من الفرن.
طريقة تحضير حلوى رموش الست
- في البداية نقوم بخلط كلاً من السكر مع الزبدة.
- نقوم بإضافة الثلاث بيضات، ثم بعد ذلك نخلط معهم الدقيق، ونضيف رشة الملح، وكذلك نضيف البيكنج بودر، ودقيق السميد، ونضيف أيضًا مقدار جوز الهند.
- إضافة باقي المكونات السائلة إلى تلك المكونات الجافة السابقة، وذلك يتم بصورة تدريجية.
- تشكيل العجين على شكل أصابع بيضاوية، ومن بعدها يتم الضغط عليها سواء من جهة العرض أو الطول باستخدام شوكة، وذلك لتزينها وتصبح ذات شكل جميل.
- تدهن الصينية بالسمن أو بالزيت، ونرص الرموش بداخلها، ثم تدخل الفرن على درجة حرارة تقريباً 180 مئوية.
- تخرج بعد أن تصبح ذات لون ذهبي لذيذ، ويمكن تشغيل الشواية، حتى تأخذ اللون الذهبي أيضاً من الأعلى.
- تخرج من الفرن وتسقى بالشربات، يمكن تزينها بالفستق المفروم أو بجوز الهند، ثم تقدم في أطباق التقديم وبالهنا والشفا.
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