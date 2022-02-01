طريقة عمل حلوى “رموش الست” مثل طريقة أشهر محلات الحلويات

“رموش الست” واحدة من ألذ أنواع الحلويات الشرقية التي تتفن المرأة الشرقية في إعدادها وتحضيرها لأولادها بشكل مستمر، حيث أنها تعد واحدة من ألذ الحلويات التي يعشقها الكثيرين على حد السواء كباراً وصغاراً، وهناك الكثيرات من السيدات يقمن بشرائها لأولادهم من محلات الحلويات، وهن يعتقدن أنها صعبة في إعدادها في المنزل وأن مكوناتها مكلفة جداً، لذا في السطور الآتية سوف نعرض لكل متابعينا الكرام بالتفصيل أسهل وأفضل طريقة لعمل حلوى رموش الست وبالتأكيد سوف تنال إعجابكم.

مكونات حلوى رموش الست

3 أكواب من الدقيق.

واحد كوب من السكر البودرة.

مقدار نصف كوب من جوز هند.

كوب واحد من الزبدة.

عدد 3 بيضات.

ملعقة من الفانيلا.

رشة ملح صغيرة.

1/2 ملعقة من البيكنج باودر

مقدار 1/2 كوب دقيق سميد.

مكونات السيرب أو الشربات

كوب ونصف من الماء.

كوب من السكر.

ملعقة واحدة من عصير الليمون.

رشه من الفانيليا.

ملعقة من الزبدة.

طريقة تحضير الشربات

نقوم بإذابة كل من السكر والماء ونضعهم بداخل وعاء على النار حتى الغليان.

يتم تقليب الخليط بصورة جيدة، نضيف إليهم ملعقة عصير الليمون، وذلك حتى يصبح قوام الخليط أثقل.

نضيف ملعقة الفانيليا وكذلك ملعقة الزبدة، ثم يقلب بشكل جيد ويرفع بعدها من فوق النار، ويترك جانباً ليبرد حتى تسقى به الرموش وهي ساخنة بعد خروجها من الفرن.

طريقة تحضير حلوى رموش الست