هشة مثل القطن.. كيكة الحلة الاسفنجية بمقادير سهلة واقتصادية بدون فرن وبدون مضرب

تعتبر كيكة الحلة من أنواع الكيك الناجحة دوماً، حيث تمتاز بأنها مرتفعة بنسبة كبيرة مقارنةً بالكيكة التي يتم صنعها داخل صينية، حيث أنك إذا كنت في حاجة إلى صنع تورتة مكونة من عدة أدوار فعليك أن تقوم بصنعها في الحلة، فمن خلال المقال سنشير إليك بأفضل طريقة لاستخدام الحلة في صنع كيكة لذيذة بطعم رائع دون أن تلتصق بجدارها.

كيكة الحلة

يمكنك عمل افضل كيكة تجعلك تتشرفين أمام عائلتك بشكلها وطعمها اللذيذ، وبمكونات بسيطة، وفي الغالب قد تكون نفس مكونات الكيك العادية، وإليك طريقة صنعها فيما يلي:

مكونات كيك الحلة بدون فرن

كوب ونصف من اللبن الحليب الدافئ.

وكوب ونصف من السكر الناعم.

وأيضا كوب ونصف من زيت عباد الشمس.

كيس من الكيك شيف.

أربعة أكياس من الفانيليا.

وأربعة حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

أربعة أكواب إلا ربع من الدقيق الأبيض.

وربع ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

حلة عميقة.

كيكة اسفنجية هشة

أولا في الخلاط الكهربائي ضعي البيض، وأكياس الفانيليا، وقومي بخفقهم جيداً، وضعي كمية الخل.

بعد ذلك ضعي كمية السكر المذكورة عليهم، واستمري في الخفق حتى تحصلي على خليط لونه أبيض.

ثم أضيفي اللبن، واستمري بالخفق.

بعد ذلك اسكبي الزيت تدريجياً.

ثم انخلي الدقيق عدة مرات.

بعد ذلك ضعي الدقيق الأبيض في بولة.

ثم قومي بإضافة الكيك شيف على الدقيق.

بعد ذلك ضعي ملح الطعام، وقلبي المكونات جيداً.

ثم اسكبي الخليط السائل إلى المكونات الجافة.

أحضري الحلة الكبيرة العميقة، وقومي بدهنها بالزيت جيداً.

بعد ذلك اسكبي الخليط بداخل الحلة، وإذا لاحظتي أن الكمية كبيرة قومي بتقسيمها على حلتين لأن الكمية سترتفع.

ثم سخني فرن على درجة حرارة مائة وثمانين درجة مئوية.

بعد ذلك أدخلي الحلة في الفرن على الصاج في الوسط.

ثم اتركي الحلة في الفرن لمدة ثلث ساعة.

بعد ذلك افتحي الفرن، واغرسي بها خلة الأسنان إذا تم نضجها اخرجيها من الفرن.

ثم اتركيها مغطاة حتى تبرد، ثم اخرجيها من الحلة، وقطعيها وقدميها مع كوب من اللبن الساخن.

في الختام الحديث عن كيكة الحلة نود أن نخبرك أن هذا النوع من الكيكات يعتبر من أفضل طرق عملها حيث ستجدها مرتفعة كثيراً، وستجدها أيضاً ذات مذاق مختلف، ويمكنك ملاحظة أنها بنفس طريقة الكيك العادية أي لا تكلفك شيء.