بملعقة نشا حضري روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان مختلفة وجذابة بمكونات طبيعية 100%

روج الشفايف الطبيعي، من الممكن لكل فتاة تطمح لعمل روج الشفايف أن تقوم باستعمال مكونات طبيعية أثرها مذهل على الشفاه وتعطي المظهر المميز والممتلئ واللون المثالي للشفتين، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات المقبلة نتعرف بالتفصيل على أكثر أنواع روج الشفاه الطبيعي سهلة التحضير والتي من الممكن أن يتم عمل خلطتها الطبيعية بمنتهى السهولة وبدون أي مادة كيميائية وهذا ما يعطي أفضل مزايا للروج الطبيعي وإليكم مكونات أفضل روج طبيعي، وطريقة تحضيره السريعة للاستفادة من خصائصه ومكوناته الطبيعية المميزة.

مكونات إعداد خلطة روج الشفايف الطبيعي

من السهل تحضيره إذا ما اتبعت كل فتاة الخطوات الصحيحة وأحضرت المكونات الأساسية لعمل الروج والذي لا يعد من النوع التجميلي فقط بل يعد روج ذي خصائص من النوع العلاجي حيث أن المواظبة على تطبيق نوع الروج الطبيعي من أهم الوسائل الطبيعية والتي تعمل على ترطيب الجلد للشفتين، والتخلص من أثر تشققات الشفتين وحماية الجلد للشفاه من التعرض للجفاف أو ظاهرة انقسام الشفة السفلية من الوسط، وفيما يأتي أهم المكونات، إليك أفضل مقدار يساعد في حصولك السريع على الروج المفضل بتركيبة طبيعية ممتازة نتعرف على مكوناتها فيما يلي:

ملعقتان من مكون الفازلين المرطب.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من مكون النشا.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من لون غذائي مفضل وليكن الأحمر.

طريقة سهلة لعمل روج الشفايف الطبيعي

أفضل طريقة من الممكن أن تقومي بها بالإعداد الصحيح للروج الطبيعي هي تلك الطريقة الآتي ذكر كل خطواتها كما يلي: