جددي سفرتك.. مكرونة باللحمة المفرومة الاقتصادية زي المحلات وطريقة عمل صوص الطماطم المميز

تعتبر المكرونة باللحمة المفرومة واحدة من وصفات المكرونة التي يفضلها الكبار والصغار، وتعتبر تلك الوصفة من الوصفات السهلة التي تعود أصولها للمطبخ الإيطالي، ويمكن عملها في أسرع وقت كوجبة منقذة في العزائم المفاجئة والجوع المفاجئ آخر الليل، وفي هذا المقال سوف نقوم بعرض أكثر من وصفة لعمل المكرونة بطعم لذيذ وشهي.

المكرونة باللحمة المفرومة

يمكنك عمل وصفة المكرونة بصوص الطماطم واللحمة المفرومة كوجبة متكاملة العناصر الغذائية التي تعطي قيمة غذائية عالية.

طاجن المكرونة بالفرن

يمكن عمل المكرونة في طاجن حيث المذاق المختلف، والطريقة كالتالي:

المكونات

نصف كيلو من المكرونة الأقلام.

حبة كبيرة من البصل المفروم.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات لحم.

عدد 2 حبة من الفلفل الرومي المقطع مكعبات صغيرة.

عدد حبة من الفلفل الحار(اختياري).

ملعقة من السمن.

نصف ملعقة من السكر.

2 كوب من عصير الطماطم.

طاجن مكرونة باللحمة المفرومة زي المحلات

في إناء على النار قومي بسلق المكرونة الأقلام لمدة 8 دقائق.

بعد ذلك في مقلاة على النار ضعي ملعقة من السمن، وضعي اللحمة مع التقليب حتى تنضج.

ثم ضعي الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة.

بعد ذلك قومي بوضع البصل المفروم مع التقليب.

ثم قومي بوضع عصير الطماطم على اللحمة.

بعد ذلك ضعي نصف ملعقة صغيرة من السكر مع التقليب.

ثم ضعي جزء من صوص اللحمة المفرومة على المكرونة مع التقليب.

بعد ذلك ضعي المكرونة في الطاجن الفخار.

ثم وبعد ذلك ضعي باقي كمية صوص اللحمة على وجه الطاجن.

بعد ذلك ضعي الطاجن في فرن البوتاجاز حتى يحمر وجهه.

المكرونة بصوص الطماطم واللحمة المفرومة

يمكنك صنع أشهى طبق مكرونة بدون سلق بالطريقة التالية:

المكونات

كيس مكرونة نصف كيلو أي نوع.

حبة متوسطة من البصل المفروم.

3 كوب من عصير الطماطم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

عدد 2 حبة من الفلفل الرومي.

ملح وفلفل أسود وبهارات لحمة حسب الرغبة.

الطريقة

أولا قومي بسلق المكرونة.

بعد ذلك في إناء على النار ضعي البصل المفروم مع ملعقة من السمن والفلفل الرومي.

ثم قلبي حتى يذبل البصل.

بعد ذلك ضعي اللحمة المفرومة على البصل، وقلبي جيداً.

ثم ضعي الثوم المفروم على اللحمة.

بعد ذلك ضعي الملح والفلفل الأسود والبهارات حسب رغبتك.

ثم قومي بوضع عصير الطماطم عليها.

بعد ذلك انتظري خمس دقائق حتي تنضج.

ثم ضعي الخليط على المكرونة مع التقليب.

واستمرى في التقلب حتى يمتزج سوياً.

بعد ذلك قدمي المكرونة بالصوص، وقومي بتزينها برشة من البقدونس.

وفي ختام هذا المقال نكون قد قمنا بتوضيح أفضل الوصفات لعمل المكرونة باللحمة المفرومة بأسهل طريقة ممكنة ومكونات سهلة متوفرة تجعل منها وجبة سريعة خفيفة ذات مذاق شهي، ومن الطرق التي قمنا بعرضها هي طاجن المكرونة في الفرن، وأيضاً طريقة المكرونة بصوص الطماطم واللحمة المفرومة.