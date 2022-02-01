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عمر شويل - جدة ماء الزبيب على الريق صباحا أقوى مشروب صحي ينصح به الأطباء لهذه الأسباب، فالزبيب له فوائد عظيمة جداً لصحة الإنسان، ولكن عند نقع الزبيب في الماء تزداد فعاليته ويكون لنا المشروب الصحي العجيب الذي ينصح به الأطباء مرضاهم، فنقع الزبيب من الليل حتى الصباح يعمل على إذابة جميع المعادن والعناصر الغذائية،وهو الأمر الذي يعد مناسب تماما لتعزيز المناعة والحفاظ على صحة الإنسان، لذلك سوف نقدم لكم فى هذا المقال الفوائد العظيمة لهذا المشروب الرائع حتى يمكنكم تجربته وتحقيق الاستفادة من هذا المشروب الصحي.

ماء الزبيب على الريق صباحا أقوى مشروب صحي ينصح به الأطباء

يعد الزبيب من الفواكه المجففة والتي تتمتع بفوائد كثيرة وهامة لجسم الإنسان،

ويتوافر أيضاً الزبيب بنوعين وهما الأصفر والأسود.

وهذا يرجع إلي لون العنب الذي تمت زراعته، كما يحتوي الزبيب علي العديد من الفيتامينات والألياف

مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين سي ويتميز بقلة الدهون به.

فوائد تناول ماء الزبيب علي الريق صباحاً

يساعد الزبيب في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة، مما يجعله يتمتع بالنشاط علي مدار اليوم

ولذلك ينصح بتناول الزبيب كل صباح كوجبة خفيفة.

يساعد الزبيب علي تقليل الإصابة بتسوس الأسنان، وذلك لأنه يحتوي علي مركبات طبيعية تعمل علي مكافحة البكتيريا وتحافظ علي الأسنان.

يساهم الزبيب في خفض مستويات السكر في الدم مما يساعد في التحكم بها

ولذلك فإنه مفيد لمرضي السكر وينصح بتناوله 3 مرات يومياً.

يعمل الزبيب علي إكساب الجسم سعرات حرارية قليلة مما يمنحنا عدم الشعور بالجوع

ولذلك ينصح الأطفال بتناول الزبيب كوجبة بين الوجبات الرئيسية.

ينصح بتناول الزبيب قبل التمارين الرياضية علي الريق، مما يساهم في تحسين الأداء الرياضي للجسم والعضلات ويعمل علي تقويتها.

يساعد الزبيب في التقليل من أعراض الإمساك مما يساهم في العلاج منه

ويعمل علي التخفيف من الآلام لدي المريض وهذا لاحتوائه علي الألياف التي تعتبر ملين للجهاز الهضمي.

يحتوي الزبيب علي الحديد مما يساعد في علاج فقر الدم، كما يقوم بتعويض الجسم بالمعادن التي فقدها عند تعرضه للأنيميا.

يساعد الزبيب علي تقوية وتعزيز جهاز المناعة خاصة ضد أمراض فصل الشتاء

مثل السعال وذلك لاحتوائه علي مضادات أكسدة وفيتامين سي.

يساهم الزبيب في تحفيز نشاط الذاكرة، كما يعمل علي تقويتها

ولذلك ينصح بتناول كمية قليلة من الزبيب كل صباح للحفاظ علي الذاكرة.

مكونات مشروب ماء الزبيب وطريقة تحضيره

كوب من الزبيب المغسول.

1/2 لتر من الماء المغلي.

يتم غسل الزبيب جيداً قبل الاستخدام ثم يتم نقع الزبيب في الماء المغلي، ويترك لمدة 24 ساعة في درجة حرارة الغرفة ويتم تصفيته،

وبعد ذلك يتم تناول ماء الزبيب لمدة 4 أيام علي التوالي في كل صباح علي معدة فارغة ثم يوم واحد فقط في الأسبوع.

وبذلك أكون قد قدمت لكم كافة الفوائد الهامة لتناول ماء الزبيب علي الريق صباحاً.

وذلك لأنه من أقوي المشروبات الصحية الهامة لجسم الإنسان للمحافظة عليه من الأمراض.

فوائد هامة جدا لإضافة الزبيب مع الحليب

يعد الحليب من أهم العناصر المفيدة لتعزيز صحة العظام ونمو العضلات حيث أنه غنى بالكالسيوم والبروتينات

ويحتوى أيضا على فيتامين “د” الذي يعمل على تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان ويعمل على تنظيم نمو الخلايا،

ويحتوى الحليب أيضا على البوتاسيوم الذي يساعد الأوعية الدموية على التمدد

وتقليل مستوى ضغط الدم المرتفع مما يحافظ على صحة القلب.

الزبيب له دور فعال في خفض الكوليسترول والإصابة بأمراض القلب

ويحتوى على مضادات الأكسدة التي تحمى الخلايا من التلف والتعرض لأمراض الشيخوخة

ويساعد الزبيب في الوقاية من فقر الدم لاحتواءه على الحديد والنحاس والفيتامينات اللازمة لتكون خلايا الدم الحمراء.

يتم إضافة ملعقة من الزبيب على كوب حليب ثم يوضع على النار للغليان لمدة خمسة دقائق

ثم يصفى الحليب ويشرب للاستفادة من الفوائد الهامة للحليب والزبيب سويا.

فوائد حصرية للزبيب الأسود

الزبيب الأسود من العناصر الغذائية المتكاملة لصحة الإنسان في مختلف الأعمار.

يمكن تناول الزبيب الأسود وحده أو إضافته إلى العديد من المأكولات مثل الأرز والحلويات والفطائر.

يلعب الزبيب الأسود دور فعال للحوامل في الحفاظ على صحتهم وسلامة الجنين.

تناول الزبيب الأسود على الريق له فعالية كبيرة في الحصول على بشرة نقية وصافية.

يمد الزبيب الأسود الجسم بطاقة عالية تعمل على تعزيز الصحة الجنسية.

يعتبر الزبيب الأسود مصدر هام جدا للعناصر الغذائية اللازمة لعلاج فقر الدم وتقوية الجسم.

لزبيب الأسود فوائد عظيمة في حماية القلب والشرايين.

طريقة عمل الزبيب بالمنزل

يمكنك عمل الزبيب في المنزل بكل سهولة وذلك بإحضار الكمية المناسبة من نوع العنب الذي تفضليه على أن يكون بدون بذر،

ويغسل جيدا بالماء ثم يصفى ونقوم بوضعه على صينية كبيرة مسطحة في الشمس لمدة ثلاثة أيام

مع مراعاة تقليبه يوميا للتخلص من الماء بداخله عن طريق التبخر بأشعة الشمس.

يجب تغطية العنب بقطعة كبيرة من الشاش لمنع وصول الأتربة والحشرات إليه

وفى المساء ندخله داخل المنزل وفى الصباح نخرجه مرة أخرى تحت أشعة الشمس.