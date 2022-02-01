أبهري أسرتك.. فطائر البالون التركية المنفوخة بمقادير سهلة وبسيطة لألذ معجنات اقتصادية بحشوات مميزة

إن فطائر البالون التركية تعد من أشهى أنواع الفطائر التي يمكنك تناوله، حيث يمكنك تناولها كوجبة خفيفة في العشاء، وعندما تحتارين في تحضير الأطعمة قومي بعملها في الغداء فيمكنك حشوها بالشاورما وغيرها من الحشوات المختلفة ويمكنك متابعة المقال لتتعرفي على أفضل طريقة لعملها، واجعلي عائلتك تتذوق الأكلات التركية بتكلفة بسيطة.

فطائر البالون التركية

يمكنك عمل فطائر البالون التركية الشهية، وضيفي إليه الحشوة المحببة لك، واجعليها من الأكلات التي يطلبونها منك دوماً لطعمها الشهي، وإليك طريقة عملها فيما يلي:

المكونات

كوب كبير من اللبن الحليب الدافئ.

ملعقة طعام من السكر.

ثلاث ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

ثلث كوب من زيت الذرة.

ثلاثة أكواب مملوءة بالدقيق الأبيض.

رشة من ملح الطعام.

ملعقتان من السمسم.

خبز البالون المقلي

أولا في وعاء عميق قومي بوضع الحليب الدافئ.

بعد ذلك أضيفي إليه كمية السكر المذكورة.

ثم قومي بوضع الخميرة، وقلبيهم جيداً، واتركي الخميرة حتى تختمر.

بعد ذلك قومي بوضع الدقيق الأبيض في بولة بعد أن تقومي بنخله.

ثم أضيفي إليه الزيت، وقومي بمزجهم معاً.

بعد ذلك ضعي كمية الملح الموجودة في المكونات.

ثم ضعي الخميرة على المكونات السابقة، وقومي بالعجن جيداً.

بعد ذلك استمري في العجن لمدة عشر دقائق بيدك.

ثم اتركي العجين حتى تتضاعف كميته في مكان دافئ لمدة ساعة.

بعد ذلك قومي برش بعض من الدقيق على الرخام، وفرغي الهواء الموجود بالعجين.

ثم قطعي العجين إلى كور متوسطة الحجم، واتركي كل كرة لترتاح قليلاً.

بعد ذلك افردي العجين قليلاً، وضعيها مرة أخرى حتى ترتاح.

ثم قومي بمزج القليل من الحليب مع السمسم.

بعد ذلك خذي ملعقة من الخليط، وضعيها على كل قطعة من العجين المفرود.

ثم أحضري مقلاة عميقة وضعي بها كمية غزيرة من زيت الطعام.

بعد ذلك سخني الزيت جيداً.

ثم اجعلي النار متوسطة وضعي بها كل كرة من العجين.

بعد ذلك اتركيها حتى يصبح لونها ذهبي، وقلبيها على الوجه الآخر.

ثم اخرجيها على مناديل مطبخ لتتشرب الزيت.

بعد ذلك قومي بفتحها بالسكين، ونحشيها بالنوتيلا او أي حشوة تحبينها.

في نهاية هذا المقال فقد تحدثنا عن فطائر البالون التركية اللذيذة وعرضنا مكوناتها وطريقة تحضيرها لتقوم بعمل الفطائر اللذيذة السريعة بالحشوات المفضلة لديك وابهري أسرتك بمذاق لا يقاوم واجعليها وجبة عشاء سريعة.