لبشرة كالبدر.. طريقة عمل الكريم الكوري السحري والسر الذي تخفيه الكوريات بثلاث مكونات فقط

يحتوي هذا المقال على طريقة عمل الكريم الكوري السحري نظراً لانتشار المنتجات الكورية في الفترة الأخيرة، فإنها لها فعالية كبيرة وتأثير قوي على الوجه والبشرة بشكل عام، لذلك سوف نعرفك بعض الوصفات المنزلية البسيطة والفعالة لعمل الكريم الكوري الذي تريدينه وبتكلفة اقتصادية للغاية من دون دفع مبالغ ضخمة في المنتجات الجاهزة.

طريقة عمل الكريم الكوري السحري

يعتبر هذا النوع من الكريمات هو الأكثر طلباً ومبيعاً في الفترة الأخيرة لما له من فعالية كبيرة في تبييض الوجه والبشرة، ولكن المنتجات الكورية أسعارها عالية للغاية، ولهذا السبب سنقدم لك وصفة سهلة وبسيطة لا تتطلب مبالغ كبيرة من أجل عمل كريم كوري في منزلك وبنفس فعالية المنتجات الجاهزة الموجودة في الأسواق، ومكوناته كالتالي:

المكونات:

عدد 1 ملعقة كبيرة من النشا، حيث أنها من المنتجات الشهيرة في تفتيح وتبييض البشرة.

نصف كوب من مياه الورد، فهي من المنتجات التي تستخدم في ترطيب البشرة بشكل قوي ومناسبة لكل أنواع البشرة.

عدد 1 ملعقة كبيرة من بودرة الأرز، وهي من منتجات التفتيح أيضاً.

ماسك التفتيح الكوري

يتم خلط كل المكونات التي ذكرناها مع بعضها وتقليبها جيداً حتى نحصل على خليط متماسك يشبه الكريم.

غسل الوجه جيداً بماء دافئ حتى يتم فتح المسام.

بعد ذلك يتم وضع خليط الكريم على البشرة وتوزيعه جيداً على الوجه بالكامل.

يترك الكريم لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

غسيل الوجه من الكريم، ومن المهم أن يكون بالماء البارد حتى يتم غلق المسام جيداً.

وضع بضع قطرات من مياه الورد على قطنة وتمريرها على الوجه بالكامل لكي يتم ترطيب الوجه بعد تفتيحه.

هذه الوصفة يتم تكرارها حوالي 3 مرات في الأسبوع وبعد ذلك سوف تلاحظين الفرق في لون بشرتك.

وبذلك نكون قمنا بتوضيح طريقة عمل الكريم الكوري السحري بأقل تكلفة ممكنة ومن مكونات موجودة في كل بيت، سوف ترين الفرق بنفسك بعد المواظبة على استخدام الكريم بعدد المرات التي تم ذكرها في الفقرة السابقة، ونتمنى أن نكون استطعنا افادتك بقدر الإمكان.