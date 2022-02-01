هش وسريع.. الكرواسون المورق زي المخابز والمحلات كما لم تجربوه من قبل وهذا هو سر التوريقة

يعد الكرواسون المورق إحدى المخبوزات التي يعود أصولها إلى المخبوزات الفرنسية اللذيذة، والتي يمكن عملها بمكونات سهلة وبسيطة في وقت سريع، ويمكن أن تعد كوجبة إفطار خفيفة بجانب فنجان الشاي بالحليب، وفي هذا المقال سوف نقوم بعرض أكثر من وصفة لعمل الكرواسون في منزلك مثل الجاهز، وبأسهل طريقة وبطعم أشهى وألذ.

الكرواسون المورق

قدمي لأولادك وجبة سريعة وسهلة التحضير في أقل وقت حيث أن طريقة عمل الكرواسون الهش يعد بمكونات بسيطة متوفرة في أي منزل.

طريقة عمل كرواسون المخابز

يمكن إعداد الكرواسون بأكثر من طريقة، ومنها طريقة الكرواسون الهش المالح بالطريقة التالية:

المكونات

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

جبن للحشو.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

نصف كوب زبدة ذائبة.

سمسم للوجه (اختياري).

الطريقة

أولا في إناء ضعي الدقيق المنخول ورشة الملح واللبن البودرة والخميرة الفورية، واخلطيهم جيداً.

بعد ذلك ضعي الماء الدافئ بالتدريج حتي تحصلي على قوام لين.

ثم اتركي العجينة ترتاح خمس دقائق.

بعد ذلك قومي برش سطح جاف برشة من الدقيق.

ثم قومي بفرد العجينة على شكل دائري.

بعد ذلك قومي بدهن العجينة بالزبدة.

ثم قومي بوضع الجبنة.

بعد ذلك قسمي العجينة مثلثات.

ثم قومي بلف العجينة من القاعدة حتى الرأس.

بعد ذلك قومي بتكرار الخطوة حتى تكتمل الكمية.

ثم قومي بوضع قطع الكرواسون في صينية مدهونة زبدة.

بعد ذلك قومي بدهن الوجه بالبيض.

ثم ضعي الصينية في فرن ساخن لمدة 10 دقائق حتى يحمر الوجه.

الكرواسون الفرنسي

بإمكانك عمل الكرواسون الحلو بحشوة لذيذة، والطريقة كالتالي:

المكونات

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة من الخميرة الفورية.

حليب دافئ للعجن.

ملعقة من السكر.

زيت.

شوكولاتة للحشو.

الطريقة

في إناء ضعي الدقيق مع الخميرة واللبن البودرة ورشة الملح.

بعد ذلك ضعي الحليب تدريجياً.

ثم قومي بالعجن حتى تحصلي على عجينة لينة.

بعد ذلك قومي بفرد العجينة على سطح جاف عليه رشة من الدقيق.

ثم ضعي الزبدة على العجينة.

بعد ذلك قطعي العجينة مثلثات.

ثم ضعي قطعة من الشوكولاتة على كل مثلث.

بعد ذلك قومي بلف المثلث من القاعدة حتى الرأس.

ثم ضعي العجينة في صينية مدهونة بالزيت.

بعد ذلك ضعي الصينية في فرن ساخن لمدة ربع ساعة حتى يحمر وجهها.

وفي الختام هذا المقال نكون قد عرضنا طريقة عمل الكرواسون المورق بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات ذات قيمة غذائية عالية تفيد الجسم وتمده بالطاقة، وقد قمنا بتوضيح طريقة الكرواسون بالزبدة بحشوة مالحة باستخدام الجبنة، والكرواسون بالحلو بحشوة الشكولاتة.