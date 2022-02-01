نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيت الأطفال لتفتيح الجسم.. بالوصفة السحرية مهما كانت درجة الاسمرار سيعود للون بشرة الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة زيت الأطفال لتفتيح الجسم ، أُكتشف في الفترة الأخيرة فائدة أخرى لزيت جونسون للأطفال، حيث تم إدخاله في كثير من خلطات التجميل للسيدات والفتيات، وفي ترطيب الجسم، وكذلك علاج مشكلة الهالات الداكنة أسفل العين، ومعالجة شقوق القدم، بل وترطيب الشعر أيضًا، كلها فوائد أصبح الجميع يستخدمها، لكننا اليوم سنحدثكم عن كيفية استخدام زيت جونسون الخاص بالأطفال في تفتيح بشرة الوجه والجسم كله.

زيت الأطفال لتفتيح الجسم

ذكرنا في مقدمة المقال الاستخدامات التجميلية العديدة لزيت جونسون الشهير، وهو إلى جانب معالجته لكثير من مشاكل البشرة، فهو يساعد على تفتيح الجسم كله، ويجعله ناعمًا كبشرة الأطفال.

وهناك عدة وصفات منزلية يدخل فيها زيت جونسون كـ مكون أساسي، لكننا اخترنا لكِ منها خلطات الماسك، لأنها تُظهر فاعلية سريعة، والوصفات كالـتالي.

زيت جونسون لتفتيح المناطق الحساسة

يمكنك استخدام هذا الماسك على أي جزء من جسمك ترغبين في تفتيح لون البشرة، وإعادته كما كان، والتفاصيل كما يلي:

المكونات

ملعقتين نشا.

ملعقة زيت جونسون.

طريقة صنع الماسك:

اخلط الزيت مع النشا بعناية.

نظفي بشرة المكان جيدًا، ثم وزعي الخلطة فوقه، بحركات دائرية.

اتركي الماسك لمدة 30 دقيقة؛ حتى تمتصه البشرة ويجف فوقها.

اغسلي البشرة بماء بارد.

وكرري استخدامها مرتين فقط أسبوعيًا.

أقوى وصفة لتفتيح البشرة

جميعنا يعرف أهمية الليمون في عمليات تفتيح البشرة، حيث ينقي البشرة بعمق، ويخلصها من الرواسب والأوساخ المترسبة بين مسامها، كما أنه يحتوى على فيتامين سي، وهو الأكثر أهمية للبشرة؛ فيمنحها تفتيح ونضارة يلاحظها الجميع.

مكونات الماسك:

عصير ليمونة.

ملعقتين زيت جونسون.

طريقة تطبيق الماسك

نظفي المكان أولًا قبل استخدام الماسك عليه.

جففي البشرة بمنشفة ناعمة، للتأكد من أنها جافة مع الاحتفاظ برطوبتها بعض الشيء.

في طبق حجمه صغير، اخلطي زيت جونسون مع عصير الليمون.

ثم وزعي الماسك على المكان الذي ترغبين في تفتيحه، ولا تنسِ استخدام التدليك الدائري لمدة دقيقة أثناء ذلك؛ حتى تتشربه البشرة.

اتركي الوصفة على الجلد حتى يجف، ثم استخدمي ماء بارد في غسلها.

جففي البشرة بمنشفة قطن.

وكرري تلك الوصفة عدة مرات في الأسبوع، ولا تتعرضي أبدًا للشمس؛ حتى لا تحدث نتيجة عكسية.

يمكنك استعمال زيت الأطفال لتفتيح الجسم مع الليمون أو النشا، والطريقتين قمنا بذكر تفاصيلها، وكلا المكونين متاحة في المنزل بالفعل، لكن اهتمي بعدم تعرض بشرتك للشمس بعد تطبيق الماسك؛ حتى لا تتعرض طبقة الجلد للاسمرار.