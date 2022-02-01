بلفة جلاش واحدة تمكني من عمل أصابع الجلاش بحشوة الكنافة في المنزل بطعم رائع لذيذ جداً

تتنوع طرق صنع الحلوى بشكل كبير، ولكن البعض منها فقط هو ما نشتهيه ومن أهم هذه الوصفات أصابع الجلاش بحشوة الكنافة، حيث تعتبر إحدى أهم أنواع الحلويات في جميع المناسبات، كما أنها تعتبر شهية للغاية وسهلة العمل بشكل كبير، حيث هناك من يصعب عملها في البيت ويجدون صعوبة في هذا الأمر، ولكن معنا سنقوم بعمله في المنزل بسهولة كبيرة.

أصابع الجلاش بحشوة الكنافة

يمكن الآن البدء في صنع أفضل حلوى على الإطلاق وهي أصابع الجلاش بحشوة الكنافة الشهية، حيث دائماً ما يقوم الجميع بشرائها من الخارج بجانب عدة أصناف أخرى، ولكن طريقة عملها ليست بالصعبة، ونحن اليوم سنقوم بعملها لنتعرف أولا على المكونات بهذا الشكل:

مكونات عمل أصابع الجلاش بحشوة الكنافة

عبوة كاملة من الجلاش.

نصف كيلو من الكنافة.

كوب واحد من السكر الناعم.

ثلاثة ملاعق من السمن.

كمية قليلة من السمن الذائب.

مكسرات متنوعة حسب الرغبة.

لصنع الشربات علينا تحضير كوب من الماء مع كوب ونصف من السكر، وهكذا ملعقتان من عصير الليمون ونضيف إليهم عبوة فانيليا.

خطوات عمل أصابع الجلاش بحشوة الكنافة

والآن سنعرض خطوات العمل التي تعتبر بسيطة للغاية أيضًا، وبسبب طعمها اللذيذ سنحاول في تعلم طريقة العمل، وتأتي الخطوات بشكل سلس للغاية هكذا: