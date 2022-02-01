نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلفة جلاش واحدة تمكني من عمل أصابع الجلاش بحشوة الكنافة في المنزل بطعم رائع لذيذ جداً في المقال التالي
تتنوع طرق صنع الحلوى بشكل كبير، ولكن البعض منها فقط هو ما نشتهيه ومن أهم هذه الوصفات أصابع الجلاش بحشوة الكنافة، حيث تعتبر إحدى أهم أنواع الحلويات في جميع المناسبات، كما أنها تعتبر شهية للغاية وسهلة العمل بشكل كبير، حيث هناك من يصعب عملها في البيت ويجدون صعوبة في هذا الأمر، ولكن معنا سنقوم بعمله في المنزل بسهولة كبيرة.
أصابع الجلاش بحشوة الكنافة
يمكن الآن البدء في صنع أفضل حلوى على الإطلاق وهي أصابع الجلاش بحشوة الكنافة الشهية، حيث دائماً ما يقوم الجميع بشرائها من الخارج بجانب عدة أصناف أخرى، ولكن طريقة عملها ليست بالصعبة، ونحن اليوم سنقوم بعملها لنتعرف أولا على المكونات بهذا الشكل:
مكونات عمل أصابع الجلاش بحشوة الكنافة
- عبوة كاملة من الجلاش.
- نصف كيلو من الكنافة.
- كوب واحد من السكر الناعم.
- ثلاثة ملاعق من السمن.
- كمية قليلة من السمن الذائب.
- مكسرات متنوعة حسب الرغبة.
- لصنع الشربات علينا تحضير كوب من الماء مع كوب ونصف من السكر، وهكذا ملعقتان من عصير الليمون ونضيف إليهم عبوة فانيليا.
خطوات عمل أصابع الجلاش بحشوة الكنافة
والآن سنعرض خطوات العمل التي تعتبر بسيطة للغاية أيضًا، وبسبب طعمها اللذيذ سنحاول في تعلم طريقة العمل، وتأتي الخطوات بشكل سلس للغاية هكذا:
- علينا أن نحضر أولا نصف كيلو جرام من الكنافة وعلينا أن نقوم بتفتيتها جيداً من خلال وضعها في الكبة وفرمها بشكل جيد ليكون حجمها صغير للغاية.
- بعد ذلك نحضر مقلاة لنضع بها السمن وبعد ذلك نضع الكنافة على نار هادئة حتى يصل لونها إلى اللون الذهبي المميز.
- نضيف إليه كوب من السكر الناعم ثم نقلبهم جيداً معا بشكل جيد.
- الخطوة القادمة هي طحن المسكرات بشكل جيد إلى قطع صغيرة للغاية مع إضافة نصفها إلى الكنافة وترك النصف الآخر.
- علينا تحضير صينية مربعة ونقوم بدهنها بالسمن مع وضع الجلاش بها بشكل متساوي وكذا تقطيعه من المنتصف بشكل متساوي.
- نضع الكنافة بالمنتصف مع لف الجلاش بشكل جيد ومن ثم تقطيعه.
- ندهن الوجه بالسمن من أعلى.
- ثم نضع الصينية في الفرن وذلك على درجة حرارة 180 وننتظر لنصف ساعة كاملة حتى يصل لونها إلى الذهبي.
- نخرجها ثم نضع الشربات عليه وكذلك بقية المسكرات من أعلى.
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