نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لطبيب الأسنان.. تبييض الأسنان بسرعة وسهولة فائقة بمكون سحري لأسنان ناصعة البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض الأسنان بسرعة ، هل تشعرين بالإحراج من مظهر أسنانك الصفراء؟ البعض يظن أن هذه المشكلة يجب عدم الشكوى منها، كونها لا تسبب أي آلام للشخص، لكن مظهرها مزعج للغاية فعلًا؛ الأمر الذي يجعل الشخص سواء رجل أو أنثى، بالذهاب لعيادة الأسنان لحل تلك المشكلة؛ فما رأيكم أن تجربوا الوصفات الطبيعية التي سنعرضها لكم؟ ستكون لها نفس الأثر الطبي، وستمحو الاصفرار من أسنانك فتعود بيضاء جميلة.

تبييض الأسنان بسرعة

طريقة قشر الموز، من أكثر الوصفات بساطةً، لكن فاعليتها كبرى في التخلص من اصفرار الأسنان؛ وهذا لأنه يشتمل على كثير من المعادن، مثل: البوتاسيوم، والمغنسيوم، فتمتصها الأسنان.

وخطوات استخدام قشر الموز لتبيض السنان بسرعة فائقة كالآتي:

اختر الموز الناضج، ثم استخدم قشره.

افتحي فمك، ثم قومي بضغط الفكين السفلي والعلوى معًا.

افرك أسنانك من الناحية الداخلية للقشرة.

لا تغسلي أسنانك على الفور، اتركي آثار قشر الموز فوقها لمدة أكثر من 5 دقائق.

ثم اغسلي أسنانك بعدها.

قشر البرتقال لتبييض الاسنان

هذه الوصفات أحبها كثيرًا، كونها تجعلنا نستفيد من القشور قبل إلقائها في القمامة، وطريقة استخدام قشر البرتقال لتبيض الاسنان تعتمد على احتوائه معادن مثل الكالسيوم، وفيتامين سي الهام، فإن قمتِ باستخدامها ليلًا ستحمي أسنانك من الكائنات الدقيقة طوال ساعات الليل.

خطوات استخدام قشر البرتقال

استخدمي قشر البرتقال الطري الطازج في دعك أسنانك به، باستخدام قشرته الداخلية.

إن لم يتوفر لديكِ قشر طازج، تستطيعين طحن قشور البرتقال الجافة، ثم دعك أسنانك بالبودرة الناتجة عنها.

وهكذا يذهب اصفرار الأسنان، دون أن تتكلفي أي مال، وباستخدام مواد متواجدة في منزلك، بل ترمينها في القمامة.

التخلص من اصفرار الاسنان

هذا الليمون أيضًا يعمل عمل قشر البرتقال، كونه يحتوى على نفس الفيتامين، وكذلك المعادن مثل الكالسيوم، وهو ثمنه بسيط للغاية، ولا تخلو أي ثلاجة مصرية منه، أما عن كيفية استخدام الليمون في التخلص من اللون الداكن للأسنان فهي كالآتي:

استخدمي عصير الليمون في غرغرة فمك به.

وبإمكانك استخدام قشر الليمون بعد عصره في دعك أسنانك به.

بالإضافة إلى مزج قطرات من عصير الليمون والملح، ثم وضعها على الأسنان، وتركها عدة دقائق قبل فركها، ثم شطف الفم كله.

يمكنك أيضًا مسح أسنانك بقطنة مغموسة في عصير الليمون.

السواك يعد أقوى وصفة لتبيض الأسنان من الصفار ولأغنى عنه لذا ينصح الأطباء بالمداومة عليه للحفاظ على الأسنان، طرق تبييض الأسنان بسرعة عديدة، وهي تساعدك على حل تلك المشكلة بكل يسر، وباستخدام مواد رأيت بنفسك أننا لم نكن نستخدمها، بل كنا نتخلص منها على الفور بإلقائها في سلة المهملات.