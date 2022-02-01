“ملهوش حل”.. طريقة عمل السينابون الأصلية الهشة بمكونات بسيطة وبأقل التكاليف

يبحث الجميع عن طريقة عمل السينابون الأصلية لأنه من أشهر الحلويات السهلة والسريعة واللذيذة، ومكوناته متوفرة في كل منزل، وتم تسميته بهذا الاسم لأنه يحتوي على القرفة في مكوناته، وهي النكهة الغالبة عليه، كما أنه يحتوي على الحليب بفوائده الكبيرة للعظام والأسنان والأظافر، لاحتوائه على الكالسيوم، لذلك سوف نذكر في هذه المقالة خطوات صنع السينابون بالطريقة الأصلية.

طريقة عمل السينابون الأصلية

إن خطوات ومكونات عمل كيكة السينابون سهلة وبسيطة، وهي عبارة عن الآتي:

مكونات الوصفة

مقدار كوب من الحليب.

سكر بودر بمقدار نصف كوب.

خميرة بمقدار ملعقة كبيرة.

مقدار اثنين حبة من البيض.

ربع كوب من الزبدة الذائبة.

كيس فانيليا بودر.

دقيق بمقدار أربع أكواب.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

طريقة تحضير وعمل السينابون الأصلية

نقوم بوضع مقدار الحليب على النار حتى يسخن، ولكن قبل الغليان نرفعه من على النار، ونضعه في الخلاط الكهربائي.

نضع ملعقتين من مقدار السكر إلى الحليب مع مقدار الخميرة، ونتركهم قليلاً لمدة عشر دقائق، حتى تتفاعل الخميرة مع السكر.

بعد ذلك يمكن إضافة مقدار الزبدة، والسكر والبيض، والفانيليا والملح والقرفة، ونضربهم جميعاً مع بعض جيداً بالخلاط الكهربائي.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة مقدار الدقيق إلى الخليط، ونخلطهم جيداً حتى نحصل على قوام متجانس.

نخرج الخليط من الخلاط، ونعجنه باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نضع العجينة على سطح مستوي مفروش عليه بعض الدقيق، ونعجنها جيداً لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك نضع العجينة في وعاء وندهنها بالقليل من الزيت، ونغطيها بكيس ومنشفة دافئة، ونتركها ترتاح، وتختمر لمدة لا تقل عن أربع ساعات، حتى ترتفع ويتضاعف حجمها.

بعدها نحضر العجينة ونقطعها إلى 12 قطعة متساوية.

نقوم بفرد كل قطعة منهم ونحشيها بأي حشوة على حسب الرغبة، مثل صوص الشيكولاتة.

نلف العجينة على شكل كرواسون.

بعدها نضعها في صينية الفرن المدهونة بالقليل من الزيت.

ونكرر الخطوة الأخيرة على كل القطع.

نقوم بإشعال الفرن حتى يسخن.

وفي هذه الأثناء نقوم بدهن سطح قطع السينابون بالقليل من الحليب المذاب فيه القليل من السكر.

ثم نضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج العجينة.

بعدها نخرجها من الفرن، ونصب فوقها صوص الشوكولاتة البيضاء أو السوداء، أو صوص السكر والحليب المكثف، أو أي صوص ترغبون في إضافته.

وهكذا يكون طبق حلوى السينابون قد أصبح جاهزاً.

يمكن تقديم الطبق بارد أو ساخن.

أسرار نجاح طريقة عمل السينابون في المنزل

من بين أهم الأسرار التي تساعد ربة المنزل على صنع سينابون مميز داخل المنزل هو الاهتمام بالعجينة في المقام الأول، وكذلك الاعتناء بوجودها داخل الفرن لفترة مناسبة، ومن ثم تأتي الخطوة الأخيرة والتي تخطف العيون وهي تزين السينابون بكميات مناسبة من الصوص سواء كان صوص الشيكولاتة أو الكراميل أو كذلك صوص السكر والحليب المكثف.