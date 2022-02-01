لا تسلقي ولا تحمري... طرق مختلفة لتحضير الفراخ المشوية بتتبيله الحاتى طعم وريحة تجيب اخر الشارع تحفة

طرق مختلفة لتحضير الفراخ المشوية، الفراخ المشوية تعد من أفضل أنواع المشويات والوجبات الشهية التي يحبها العديد من الأفراد وتسعى العديد من ربات المنزل إلى إعدادها داخل المنزل بمكونات طبيعية وآمنة على الأطفال، وتتميز بتوفير نسية كبيرة من البروتين التي يحتاج إليها الجسم يوميا لأداء الأنشطة الحياتية المختلفة، ولمعرفة الطريقة الصحيحة لإعدادها يرجي متابعة مقالنا اليوم.

طرق مختلفة لتحضير الفراخ المشوية

مكونات تتبيل الفراخ المشوية

3 فصوص يوم مفروم

1/2 بصلة مفروم

عصير ليمونه

علبة زبادي

طماطم

حبهان مطحون

فلفل أسود

ملح

زيت

بهارات دجاج

رئة زنجبيل

ملعقة كاري

كزبرة جافة

طريقة تحضير الفراخ المشوية

يتم مزج المقادير ويتم وضع قطع الدجاج فيها وتمزج بها جيدا وتترك فترة كافية حتي تتجانس جيدا بقطع الدجاج

وتدخل الفرن حتي تطهى جيدا وتقدم ساخنة.

الفراخ المشوية في الفرن

مكونات الفراخ المشوية في الفرن

دجاجة كاملة مقطعة إلى 4 أجزاء

6 ملاعق كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة كاتشب

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة بابريكا

1/2 ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير الفراخ المشوية في الفرن

يتم ع ل بعض الثغرات في الدجاج وفي إناء آخر يتم وضع الزيت والكاتشب والثوم والبصل

وباقي المكونات ويتم مزجهم جيدا ثم يوضع قطع الدجاج ويخلط جيدا.

ثم يوضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعتين ويتم تسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ويترك لمدة 30 دقيقة

وقبل إدخال الدجاج الفرن ويتم وضع الدجاج على شبكة الفرن ثم توضع في قاع الفرن أناء ملئ بالماء المغلي ويفرح لمدة 40 دقيقة.

يتم متابعة الإناء الموجود في قاع الفرن حتي لا تتبخر الماء الموجود فيه.

الفراخ المشوية في الفرن

مكونات الفراخ المشوية في الفرن

قطع دجاج

2 بصلة مفرومة

2 فص ثوم

ملعقة سكر صغيرة

ملعقة كبيرة مستردة

3 أكياس مرقة دجاج بودر

زعتر

فلفل أخضر مفروم

ثمرة طماطم مفرومة

سماق

روزماري

ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير الفراخ المشوية في الفرن