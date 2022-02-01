أسرار عمل بلح الشام الذهبي في المنزل بطعم رائع مثل محلات الحلواني

بلح الشام من الحلويات الشرقية المنتشرة في كل مكان؛ حيث أنها من الحلويات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، وهي من الوصفات البسيطة السهلة التي لا تكلف مالا ولا تستهلك كثير من الوقت ولا المجهود؛ فهو منتشر في كثير من الدول وخاصة بلاد الشام، كما أنه يختلف من دولة إلى أخرى، إلا أنه في النهاية يعتبر الاختلاف بينهم بسيط والكثير من السيدات يرغبن معرفة طريقة عمله في المنزل، لذلك قد وفرنا لكم المكونات والطريقة الصحيحة في سطور بسيطة.

أسرار عمل بلح الشام الذهبي

من خلال بعض المكونات البسيطة المتوفرة في كل منزل يمكنك عمل بلح الشام فى المنزل بكل سهولة، ومكوناته تحتوي على التالي:

كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

عدد ثلاث بيضات.

كيس فانيليا.

كوب كبير من الماء.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من السميد.

2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار مناسب من الشربات.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكن أن نحصل على بلح الشام اللذيذ الذي يعتبر من ألذ أنواع الحلويات الشرقية وطريقة عمله سهلة وبسيطة، ولا تستهلك كثير من الوقت:

يتم إحضار وعاء حراري مناسب ثم نضع به كلا من الزبدة والماء والفانيليا على نار هادئة، ثم نقلب المكونات جيدا حتى تذوب تماما.

يتم مزج الدقيق مع النشا ثم يتم وضعهم على الخليط السابق، وتقلب المكونات جيدا حتى يتجانس الخليط.

ثم بعد ذلك نضع السميد مع التقليب المستمر حتى الغليان.

بعد ذلك يتم رفع الوعاء من على النار ونضع البيض تدريجيا مع التقليب المستمر حتى تختلط جميع المكونات جيدا.

نضع مقلاة على النار مع وضع الزيت حتى يسخن.

ثم نضع العجين في قمع الحلواني لتشكيل بلح الشام إلى أصابع متوسطة ثم نضعها على الزيت مباشرة.

بعد ذلك يتم التقليب جيدا حتى نحصل على اللون الذهبي، ومن ثم نضع بلح الشام في الشربات.

ثم نضعه في طبق التقديم بعد ذلك.

لنجاح عجينة بلح الشام يجب وضع ثلاث بيضات لكل كوب من الدقيق، ثم تضاف بالتدريج حتى تتجانس جيدا أثناء العجن، وعند التسوية يجب تسخين الزيت قليلا يقرب من البارد لكي يعطي فرصة للعجين أن يتمدد، مع وضع جميع المكونات بعد التأكد من مدة الصلاحية وتكون بدرجة حرارة الغرفة.