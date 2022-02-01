طريقة عمل النوتيلا في المنزل على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي بمذاق رائع مثل الجاهزة

طريقة عمل النوتيلا في المنزل هي واحدة من أكثر الأمور التي دوماً ما تبحث عنه وتسأل عنه الكثيرات من النساء، فمما لا شك به أن النوتيلا تعد واحدة من أحلى وأفضل أنواع الشوكولاتة التي يعشقها الملايين سواء الكبار أو الصغار، وخاصة في وجبة الإفطار فلا يمكن لأحد الاستغناء عن تناول النوتيلا، ودوماً ما تبحث الأمهات عن أفضل وأسهل طريقة لإعداد النوتيلا في المنزل، وهو ما سوف نعرضه لكم بالتفصيل في السطور الآتية، فتابعوا معنا ما يلي:

طريقة عمل النوتيلا في المنزل

سوف نحتاج إلى 1 كوب من الكاكاو المحلى، كذلك سوف نحتاج أيضاً إلى 1 كوب من السكر البودرة، يفضل أن نقوم بنخل هذا السكر.

كما سوف نحتاج إلى مقدار 2/1 كوب من الحليب البودرة.

عدد 2 كيس من النسكافية، من الأفضل أن يكون ذلك النسكافيه بطعم البندق.

سوف نحتاج مقدار كوب إلا ربع من اللبن السائل.

واحد كوب من الزيت.

طريقة تحضير النوتيلا في المنزل

في البداية نبدأ بوضع كافة المكونات الجافة معاً مثل السكر، والنسكافية وكذلك الحليب البودر، وذلك داخل وعاء مناسب، وبعدها نبدأ في تقليبهم معاً بشكل جيد.

نقوم بإضافة إلى ذلك الخليط الحليب السائل، ثم نقوم مرة أخرى بتقليبهم ومزجهم بطريقة جيدة أما باستخدام الخلاط الكهربائي أو باستخدام المضرب الكهربائي، وذلك على حسب المتوفر لديك.

أثناء الخفق بالخلاط أو بالمضرب، نقوم بإضافة كمية الزيت، وذلك بشكل تدريجي وببطء، ثم بعدها نقوم بالاستمرار في عملية الخفق، وذلك حتى يصبح لدينا خليط ذات القوام المناسب والمتماسك.

نحضر عدة برطمانات زجاجية، ثم نقوم بتعبئة الشوكولاتة النوتيلا التي قد قمنا بإعدادها داخل هذه البرطمانات، ثم نقوم بحفظها داخل الثلاجة، وذلك حتى لا تتعرض للفساد.

مكونات عمل النوتيلا في المنزل

2/1 كوب من مسحوق النسكويك.

كوب واحد من الزيت.

أيضاً سوف نحتاج إلى كوب واحد من الحليب المكثف.

كوب زيت آخر من الزيت النباتي.

كوب واحد من الحليب العادي.

سوف نحتاج إلى نصف كوب من البندق المحمص.

طريقة تحضير النوتيلا