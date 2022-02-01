ب 1/2 وب سكر فقط هعلمك طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي السادة والشوكولاته في البيت مقرمش أحلي من الجاهز

طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي السادة والشوكولاته، إذا كان لديك ضيوف فما أفضل من بسكويت الشاي لتقديمه بجانب كوب الشاي أو القهوة في الصباح، كما أنك يمكنك تناول البسكويت في الصباح بجانب كوب القهوة كوجبة الأقطار لك أو بين الوجبات، حضري بسكويت الشاي بأكثر من طريقة، بسكويت الفانيليا و بسكويت الشيكولاتة اللذيذ المفضل للأطفال بطرق الشيفات.

طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي السادة والشوكولاته

سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل بسكويت الشاي في البيت بمكونات سهله وبسيطة

مكونات عمل بسكويت الشاي

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب سكر.

فانيليا.

¾ كوب لبن.

نصف كوب زبدة.

بيضة.

بيكنج بودر.

رشه ملح

طريقة تحضير بسكويت الشاي بالطريقة الاقتصادية

في وعاء قومي بوضع كافة المكونات الجافة وهي الدقيق والبيكنج بودر والملح.

قلبي المكونات جيدًا مع بعضهما.

في وعاء آخر كبير قومي بوضع البيضة مع الفانيليا والسكر.

قلبي جيدًا وبعد ذلك ضعي الحليب وقومي بالتقليب مرة ثانية.

بعد امتزاج المواد ضعي المكونات الجافة بالتدريج حتى تتكون العجينة.

قلبي العجينة جيدًا لمدة 10 دقائق على الأقل.

ضعيها بعد ذلك في صينية موضوع عليها ورق زبدة حتى لا تلتصق.

تقطع في الصينية على شكل قطع البسكويت.

يمكنك تشكيلها قبل وضعها في الصينية ولكنها سوف تحصل على مكان كبير.

ضعيها في الفرن على درجة حرارة عالية.

يحتاج البسكويت للنضج 10 دقائق.

أخرجي البسكويت من الفرن واتركيه حتى يبرد.

طريقة عمل بسكويت الشاي بالشكولاتة

طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي بالشوكولاتة

مكونات عمل بسكويت الشاي بالشكولاتة

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان كاكاو.

بيضة.

فانيليا.

2 كوب زبدة سائلة.

بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة خل.

طريقة تحضير بسكويت الشاي بالشكولاتة