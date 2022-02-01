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عمر شويل - جدة ب 1/2 وب سكر فقط هعلمك طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي السادة والشوكولاته في البيت مقرمش أحلي من الجاهز - ثقفني
طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي السادة والشوكولاته، إذا كان لديك ضيوف فما أفضل من بسكويت الشاي لتقديمه بجانب كوب الشاي أو القهوة في الصباح، كما أنك يمكنك تناول البسكويت في الصباح بجانب كوب القهوة كوجبة الأقطار لك أو بين الوجبات، حضري بسكويت الشاي بأكثر من طريقة، بسكويت الفانيليا و بسكويت الشيكولاتة اللذيذ المفضل للأطفال بطرق الشيفات.
طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي السادة والشوكولاته
سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل بسكويت الشاي في البيت بمكونات سهله وبسيطة
مكونات عمل بسكويت الشاي
- كوب ونصف دقيق.
- نصف كوب سكر.
- فانيليا.
- ¾ كوب لبن.
- نصف كوب زبدة.
- بيضة.
- بيكنج بودر.
- رشه ملح
طريقة تحضير بسكويت الشاي بالطريقة الاقتصادية
- في وعاء قومي بوضع كافة المكونات الجافة وهي الدقيق والبيكنج بودر والملح.
- قلبي المكونات جيدًا مع بعضهما.
- في وعاء آخر كبير قومي بوضع البيضة مع الفانيليا والسكر.
- قلبي جيدًا وبعد ذلك ضعي الحليب وقومي بالتقليب مرة ثانية.
- بعد امتزاج المواد ضعي المكونات الجافة بالتدريج حتى تتكون العجينة.
- قلبي العجينة جيدًا لمدة 10 دقائق على الأقل.
- ضعيها بعد ذلك في صينية موضوع عليها ورق زبدة حتى لا تلتصق.
- تقطع في الصينية على شكل قطع البسكويت.
- يمكنك تشكيلها قبل وضعها في الصينية ولكنها سوف تحصل على مكان كبير.
- ضعيها في الفرن على درجة حرارة عالية.
- يحتاج البسكويت للنضج 10 دقائق.
- أخرجي البسكويت من الفرن واتركيه حتى يبرد.
طريقة عمل بسكويت الشاي بالشكولاتة
طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي بالشوكولاتة
مكونات عمل بسكويت الشاي بالشكولاتة
- كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقتان كبيرتان كاكاو.
- بيضة.
- فانيليا.
- 2 كوب زبدة سائلة.
- بيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة خل.
طريقة تحضير بسكويت الشاي بالشكولاتة
- في وعاء كبير قومي بوضع السكر والزبدة السائلة وقلبي المكونات معًا.
- يمكنك استخدام المضرب الكهربي للحصول على نتيجة
- افضل.
- في حالة توافر العجان الكهربي قومي باستخدامه في عجن عجينة البسكويت.
- بعد مزج السكر مع الزبدة قومي بوضع البيض والفانيليا وقلبي المكونات مرة ثانية مع بعضها.
- في طبق آخر ضعي الدقيق والبيكنج بودر وقلبي.
- ضعي خليط الدقيق على المكونات السائلة بالتدريج حتى تحصلين على عجينة متماسكة.
- ضعي العجينة على رخامة المطبخ وظلي في العجن وبعد ذلك اصنعي أشكال البسكويت التي ترغبين فيها.
- ضعيها في الفرن لمدة 10 دقائق.
- قدمي البسكويت بارد بجانب كوب من الشاي واستمتعي بالطعم
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