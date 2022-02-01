طريقة عمل كيكة البسبوسة.. أخف من الكيك وألذ من البسبوسة ستصبح وصفتك الأولى

خطوات طريقة عمل كيكة البسبوسة من أسهل ما يمكن، حيث تستطيع ربات البيوت اتباعها بشكل صحيح، للوصول إلى نتائج فعالة ويصبح مذاقها رائع مثل التي يتم إحضارها من محلات الحلواني ولكن ما سنقدمها اليوم موفرة ويمكن تحضيرها في أي وقت، فهي من صنف الحلويات المفضل عند كثير من الأشخاص وخاصة الأطفال، حيث يمكن تناولها بين الوجبات الأساسية كوجبة خفيفة.

طريقة عمل كيكة البسبوسة

يبحث العديد من ربات البيوت على طريقة لعمل البسبوسة، نقم لكى اليوم كيكة البسبوسة اللذيذة التي يمكن تحضيرها بتوافر المكونات التالية:

مقادير كيكة الرواني

كوبان من سميد البسبوسة.

وكوبان من الدقيق الأبيض.

كوب من الزبادي.

وكوب ونصف من السكر الأبيض.

وأيضا كوب من الزيت.

وكوب من اللبن.

نصف كوب من جوز الهند المجروش.

ملعقة كبيرة من الخل.

عدد حبتان بيض.

اثنان باكو فانيليا.

ذرة ملح

شربات

طريقة عمل كيكة الروانى

يتم وضع كلا من اللبن والزبادي والسكر والبيض والفانيليا والزيت والخل، داخل الخلاط الكهربائي حتى يتم مزجهم معا.

ثم يتم سكب الخليط في وعاء عميق واضافة الدقيق والسميد وجوز الهند والملح والبيكنج بودر ثم التقليب جيدا.

يتم احضار صينية فرن مدهونة بطبقة دهنية، ويسكب الخليط السابق بها، ثم إدخالها إلى الفرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180، لمدة نصف ساعة أو حتى اكتمال النضج.

ثم يتم سقي الكيكة بالشربات السابق تحضيره (سنتعرف على طريقته الفقرة التالية)، ويتم رش جوز الهند المجروش على الكيكة للتزين، تترك لتبرد تماما، ثم تقطع وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل شربات كيكة البسبوسة

المكونات:

كوب واحد من السكر.

وكوب ونصف من الماء.

رشة فانيليا أو نصف ليمونة.

الطريقة:

في وعاء على النار نقوم بوضع مقدار الماء السابق ذكره، مع السكر مع التقليب حتى ذوبان السكر.

اتركي الشربات المكون من الماء والسكر يغلي على النار لمدة 5 أو 10 دقائق أو حتى الوصول إلى قوام الشربات الملائم للكيكة.

عند مرحلة الغليان ضيفي عصير نصف ليمونة أو رشة فانيليا، ثم قومي بإغلاق النار.

اتركي الشربات حتى يبرد تماماً، ليتم وضعه على كيكة البسبوسة فور خروجها من الفرن.

وفى الختام تعتبر طريقة عمل كيكة البسبوسة من أشهى المأكولات الحلوة، والتي تتميز ببساطة مكوناتها وطريقة عملها أيضا، فهي مفيدة جداً، وتعطي الجسم الشعور بالشبع، فهي عبارة عن كيكة وبسبوسة في صينية واحدة للاستمتاع بالطعم المختلط بينهم.