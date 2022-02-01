نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السحلب بطريقة سريعة ومبتكرة.. وصفة أطعم مشروب شتوي وأقوى مصدر تدفئة في المقال التالي
طريقة عمل السحلب بطريقة سريعة ومبتكرة، يبحث العديد من الأشخاص دائما عن طريقة عمل المشروبات الساخنة في الوقت الحالي خصوصا في فصل الشتاء خصوصا جميع الموجات الباردة التي تلاحقنا منذ فترة من حين إلى أخر لذلك يمكنكم تناول كوب من السحلب في المنزل على الطريق المصرية حتى يمكنكم الاستمتاع بطعم السحلب الرائع يجب عليكم اتباع الخطوات التالية والمقادير سهلة وبسيطة للغاية.
طريقة خبز كيكة منفوخة غير هابطة.. أسباب عدم انتفاخ الكيكة في المنزل
طريقة عمل السحلب في المنزل
لتحضير السحلب في المنزل تحتاجين إلى المكونات التالية
المقادير
- 4 أكواب من الحليب.
- سكر.
- نصف كوب من الحليب البودرة.
- كوب من السكر البودرة.
- نصف كوب من الأرز المطحون.
- كوب من جوز الهند.
- 4 ملاعق كبيرة من النشا.
- نصف كوب من السمسم.
- ملعقة من الفانيليا.
- فص من المستكة المطحون.
- ملعقة سكر
- قرفة.
- جوز هند.
- مكسرات.
طريقة تحضير السحلب في المنزل
يمكنكم عمل السحلب بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية:
- حيث أنه أولا يجب خلط الحليب البودرة مع الأرز المطحون معا بشكل كامل.
- كما أن الخطوة التالية يتم إضافة السكر البودرة وكوب من جوز الهند ثم نقوم بوضع أربع ملاعق كبيرة من النشا ثم يتم إضافة السمسم والفانيليا.
- ثانيا يتم وضع هذا الخليط في برطمان جاف بعد التقليب.
- ثم يتم تحضير المشروب الساخن عن طريق وضع حليب في وعاء على النار .
- وقبل أن يسخن الحليب يتم إضافة معلقتين كبيرة من مسحوق السحلب.
- ثم يتم إضافة السكر والمستكة المطحونة.
- ثم يجب عليكم التقليب بالاستمرار حتى لا يتكتل في الحليب.
- ثم يتم التقليب حتى الحصول على قوام مناسب.
- وفيما بعد يتم رفع المشروب من على النار ويتم وضعها في أكواب التقديم، ويتم التقديم بالهناء والشفاء.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ