طريقة عمل السحلب بطريقة سريعة ومبتكرة.. وصفة أطعم مشروب شتوي وأقوى مصدر تدفئة

طريقة عمل السحلب بطريقة سريعة ومبتكرة، يبحث العديد من الأشخاص دائما عن طريقة عمل المشروبات الساخنة في الوقت الحالي خصوصا في فصل الشتاء خصوصا جميع الموجات الباردة التي تلاحقنا منذ فترة من حين إلى أخر لذلك يمكنكم تناول كوب من السحلب في المنزل على الطريق المصرية حتى يمكنكم الاستمتاع بطعم السحلب الرائع يجب عليكم اتباع الخطوات التالية والمقادير سهلة وبسيطة للغاية.

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طريقة عمل السحلب في المنزل

لتحضير السحلب في المنزل تحتاجين إلى المكونات التالية

المقادير

4 أكواب من الحليب.

سكر.

نصف كوب من الحليب البودرة.

كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من الأرز المطحون.

كوب من جوز الهند.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

نصف كوب من السمسم.

ملعقة من الفانيليا.

فص من المستكة المطحون.

ملعقة سكر

قرفة.

جوز هند.

مكسرات.

طريقة تحضير السحلب في المنزل

يمكنكم عمل السحلب بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية: