2 بيضة بس وتعالى أقولك .... طريقة عمل البيتي فور الفخم الناعم وسر الطعم المميز دايب دوب طعم روعة

طريقة عمل البيتي فور الفخم الناعم، ألبتي فور من الحلوى الخفيفة التي يتم صنعها في الأعياد والمناسبات كما تحرص معظم السيدات على وجود البيتي فور بالمنزل حيث يقدم جانب الشاي أو القهوة للضيوف كما يمكن تناوله من أفراد المنزل على الإفطار بجوار المشروبات الساخنة ويمكن أعداد البيتي فور في المنزل ليكون مضمونا وتوفيرا للمال وسوف نقوم بتوضيح طريقة عمل البيتي فور بالمنزل بأسهل المكونات.

طريقة عمل البيتي فور الفخم الناعم

مكونات طريقة صنع البيتي فور

للتزين صنع البيتي فور

ملعقة من المربى.

وملعقة من الشوكولاتة السائلة.

ملعقة من جوز الهند.

وملعقة ونصف من المكسرات المبشورة.

ملعقة من الشوكولاتة الفارماسيل.

خطوات تحضير طريقة صنع البيتي فور

نحضر وعاء مناسب عميق ونضع به البيض وكمية الفانيليا ومقدار بشر البرتقال وكمية الزبدة

ونبدأ بتقليب الجميع باستخدام المضرب اليدوي أو المضرب الكهربي حتى تمام التجانس.

إضافة كمية السكر إلي الخليط السابق مع الاستمرار في التقليب بالمضرب حتى الوصول إلى قوام كريمي.

نحضر وعاء مناسب ونضع به كمية الدقيق ونضيف إليه ملعقة البيكنج بودر ورشة الملح

ونقلب الجميع جيدا ثم نبدأ بإضافته على الخليط السابق ونقلب ببطء حتى الوصول إلى عجينة متماسكة وطرية.

نغطي العجينة بكيس بلاستيك أو ورق نايلون ونتركها ترتاح لمدة من نصف ساعة إلى ساعة.

نبدأ بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة وتشكيلها إلى أشكال مختلفة بواسطة ماكينة تشكيل البيتي فور أو بقطع تشكيل البيتي فور البلاستيكية.

نرص قطع البيتي فور داخل صينية فرن مدهونة بالزيت وموضوع بها ورق الزبدة.