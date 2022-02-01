طريقة تحضير ألذ الحلويات السورية الكنافة بالجبنة بالطعم الخيالي

الكنافة بالجبنة من أشهر الحلويات التي تتوفر بكثرة في شهر رمضان المبارك، كما أن الكنافة بالجبنة تم صناعتها لأول مرة في سوريا لكن مصر اشتهرت بها بسبب تواجد الكثير من محلات الحلويات السورية بمصر، كما تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضير الكنافة بالجبنة في المنزل وبنفس طعم الجاهزة، لذلك حرصنا على توفير طريقة العمل في المنزل بأبسط الإمكانيات في هذا المقال عبر موقعنا.

مقادير الكنافة بالجبنة

كيلو كنافة شعر الخاصة بالحلويات.

نصف كوب سكر خشن.

مكسرات حسب الرغبة.

كوبين من سمنة (يفضل بلدي).

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

لتر لبن.

مقدار من جبنة موزاريلا أو نوع (عكاوي).

الشربات

ثلاث أكواب سكر.

كوب ونصف ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز.

طريقة تحضير الكنافة بالجبنة