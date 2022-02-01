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عمر شويل - جدة طريقة تحضير ألذ الحلويات السورية الكنافة بالجبنة بالطعم الخيالي - ثقفني
الكنافة بالجبنة من أشهر الحلويات التي تتوفر بكثرة في شهر رمضان المبارك، كما أن الكنافة بالجبنة تم صناعتها لأول مرة في سوريا لكن مصر اشتهرت بها بسبب تواجد الكثير من محلات الحلويات السورية بمصر، كما تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضير الكنافة بالجبنة في المنزل وبنفس طعم الجاهزة، لذلك حرصنا على توفير طريقة العمل في المنزل بأبسط الإمكانيات في هذا المقال عبر موقعنا.
مقادير الكنافة بالجبنة
- كيلو كنافة شعر الخاصة بالحلويات.
- نصف كوب سكر خشن.
- مكسرات حسب الرغبة.
- كوبين من سمنة (يفضل بلدي).
- نصف كوب من الدقيق الأبيض.
- لتر لبن.
- مقدار من جبنة موزاريلا أو نوع (عكاوي).
الشربات
- ثلاث أكواب سكر.
- كوب ونصف ماء.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- ملعقة كبيرة عسل جلوكوز.
طريقة تحضير الكنافة بالجبنة
- نجهز الشربات أولا ليكون بارد، نضع السكر والماء والليمون في كسرولة ونحركهم، ثم نضعها على نار متوسطة لمدة عشر دقائق.
- نقلب ملعقة عسل الجلوكوز في الشربات ونضعهم جانبا حتى يصبح بارد.
- يجب أن نتأكد أن الجبنة عادمة وصالحة لصناعة الحلويات قبل استخدامها، ثم توضع الجبنة مع ماء ورد وتترك جانبا.
- نقوم بفرك الكنافة لكي تفتت قطع صغيرة بعد تعريضها للهواء كي يسهل تفتيتها.
- نقوم بوضع كمية الكنافة في صينية ونضع بها جزء من السمنة ونحمص الكنافة لنحصل على لون ذهبي جميل.
- توضع نصف كمية الكنافة في صينية بعد دهنها بالسمنة جيدا ونرفع في جوانب الصينية جزء من الكنافة.
- ثم نوزع الجبنة أي كان نوعها على الكنافة جيدا بنفس السمك في الصينية جميعها.
- يليها إضافة الجزء الآخر من الكنافة المحمصة ونوزعها جيدا ثم نضغط الكنافة بظهر ملعقة أو هراسة.
- نسخن الفرن، ثم ندخل الصينية لمدة من سبع إلى عشر دقائق على نار هادئة حتى تتخلص من رطوبة الجبنة وليمتزج طعمها مع الكنافة.
- كما يمكن الاستغناء عن تحميص الكنافة وتركها كما هي وتطبيق الخطوات السابقة وإدخالها الفرن لمدة ربع ساعة.
- عقب خروج الكنافة بالجبنة من الفرن نسقيها بالشربات البارد ونضع المكسرات حسب الرغبة على وجه الصينية وتقطع وتقدم باردة.
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