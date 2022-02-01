طريقة عمل السمبوسك المقرمش بالحشوات المختلفة في البيت بطعم ولا أعظم

طريقة عمل السمبوسك المقرمش بالحشوات، إذا بحثنا عن أكثر الأطعمة الشهية حول العالم سنلاحظ ان السمبوسك من بينهم، فهي لا تصنف وجبة أساسية بل مقبلات يمكن تناولها كفواتح للشهية بجانب الكثير من الأطباق الرئيسية، ولكن تظل كما هي شهية ولذيذة بجميع حالاتها، وما إلى ذلك يمكن حشوها بأطعمة متنوعة لتعطي طعم مختلف في كل مرة، ونحن اليوم سنوضح طريقة عمل السمبوسة المقرمشة في المنزل بأقل خطوات ممكنة.

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طريقة عمل السمبوسك المقرمشة

تتشابه كثيراً مع الجلاش في طريقة عمله وكذلك شكله المكون من الرقائق البسيطة، وصناعته للأطفال الصغار شيء يبسطهم للغاية ويحبون بكافة أنواع الحشوات، وتأتي مكونات العجينة هكذا:

المقادير

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

نصف كيلو جرام من الدقيق.

بيضة واحدة.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الملح.

كوب إلا ربع من الماء الدافئ.

خطوات تحضير وصفة السمبوسك المقرمشة

يمكنكم الآن تحضير عجينة السمبوسك بسهولة من خلال استخدام هذه المكونات، ثم تنفيذ الخطوات القادمة بشكل سلس: