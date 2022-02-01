نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الحلاوة الطحينية البيتي.. المقادير الأساسية الكاملة والإضافات حسب ذوقك في المقال التالي
طريقة عمل الحلاوة الطحينية البيتي، يبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة عمل الحلاوة الطحينية بكل سهولة في المنزل حيث يرغبون في تحضير الحلاوة الطحينية بالطريقة الأصلية في البيت وهي تعتبر أحد الأطعمة المميزة بصورة كبيرة والمفضلة لدي جميع الكبار والصغار أيضا ويتم عملها بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة القادمة بدون بذل أي مجهود، تابعوا معانا.
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طريقة عمل الحلاوة الطحينية في البيت
يمكنكم عمل الحلاوة الطحينية بكل سهولة في البيت من خلال المقادير الآتية:
المقادير
- كوبان من السكر البودر.
- كوبان من الحليب البودر.
- كوب وربع من الطحينة السائلة.
- كوبان من المكسرات المتنوعة حسب الرغبة.
- 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو البودر.
طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بكل سهولة
الحلاوة الطحينية يمكنكم تحضيرها مثل المصانع بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:
- أولا يجب عليكم إحضار وعاء كبير ويتم فيها وضع السكر البودرة والحليب البودرة ويتم خفق جميع المكونات جيدا مع بعضها حتى تتجانس.
- ثانيا يتم وضع ربع الخليط جانباً ثم يتم إضافة معلقتين من الكاكاو ويتم إضافة طحينة السمسم بعد ذلك.
- ثم يتم وضع الطحينة لكل كمية منهم على حدي وحسب الحاجة حتى تصبح كثيفة للغاية ويمكنكم تشكيلها أيضا حسب الرغبة.
- ثم يتم وضع المكسرات على الخليط وجزء منها يتم وضعه في اسفل الخليط.
- ثم يتم وضع الخليط في عبوة بلاستيك ويجب أن يكون بداخله قطعة من الزبدة ثم يتم الضغط عليه بشكل جيد ويتم وضعه في الثلاجة لمدة يوم كامل على الأقل.
- كما يمكنكم خلط المزيج الأبيض مع خليط الكاكاو ويتم عمل طبقة من الطحينة البيضاء والطحينة بالكاكاو ويجب
- عليكم الضغط على هذه المكونات ويتم وضعها في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للتقديم، كما يجب الاحتفاظ بها في الثلاجة.
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