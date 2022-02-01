طريقة عمل الحلاوة الطحينية البيتي.. المقادير الأساسية الكاملة والإضافات حسب ذوقك

طريقة عمل الحلاوة الطحينية البيتي، يبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة عمل الحلاوة الطحينية بكل سهولة في المنزل حيث يرغبون في تحضير الحلاوة الطحينية بالطريقة الأصلية في البيت وهي تعتبر أحد الأطعمة المميزة بصورة كبيرة والمفضلة لدي جميع الكبار والصغار أيضا ويتم عملها بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة القادمة بدون بذل أي مجهود، تابعوا معانا.

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طريقة عمل الحلاوة الطحينية في البيت

يمكنكم عمل الحلاوة الطحينية بكل سهولة في البيت من خلال المقادير الآتية:

المقادير

كوبان من السكر البودر.

كوبان من الحليب البودر.

كوب وربع من الطحينة السائلة.

كوبان من المكسرات المتنوعة حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو البودر.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بكل سهولة

الحلاوة الطحينية يمكنكم تحضيرها مثل المصانع بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: