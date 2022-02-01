ضعيها 10 دقائق تحت الابطين وتخلصي من سواد سنين و رائحة العرق تبييض وتعطير فوري

ضعيها 10 دقائق تحت الابطين وتخلصي من سواد سنين و رائحة العرق تخلصي من رائحة العرق تمامًا واحصلي على تفتيح مميز لمنطقة ما تحت الإبطين من خلال أقوى مزيل عرق طبيعي، والذي سنقوم بتوضيح كيفية وطريقة تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة نهائيًا، فالعرق من أكثر ما يزعج الشخص والأشخاص المحيطة به، وخاصة في فصل الصيف حيث أن الجسم يفرز كميات كبيرة من العرق وأيضًا مع المجهود والحركة الكثيرة، كما أن هذه الوصفة لا تقضي على رائحة العرق الكريهة فحسب وإنما تساعدك في تفتيح المناطق الداكنة في جسمك سواء منطقة أسفل الإبطين أو منطقة العانة.

مكونات طبيعية لتحضير مزيل عرق طبيعي في المنزل

عمل مزيل عرق طبيعي بالليمون

من المكونات الطبيعية التي تساعد في قتل رائحة العرق تمامًا هو الليمون كما أنه مكون طبيعي لا ضرر منه لا على جلد ولا بشرتك.

يساعد الليمون في القضاء على الروائح الكريهة ومن بينها رائحة العرق فرائحته نفاذة وجيدة.

ولكن تجنبي وضع مزيل عرق الليمون بعد عملية إزالة الشعر من هذه المنطقة حتى لا يسبب لك التهابات.

عيب هذه الطريقة هي أن مفعوله لا يدوم لفترة طويلة فهو سرعان ما ينتهي وتنتهي رائحته.

خطوات تحضير المزيل بالليمون

بواسطة الليمون والجلسرين الطبي قومي باتباع الخطوات التالية حتى تحصلي على مزيل عرق طبيعي وفعّال:-

قومي بوضع زجاجة جلسرين على كمية وفيرة من عصير الليمون الطازج وقلبيهم جيدًا.

بعد ذلك ضعي الخليط في زجاجة طويلة أو علبة زجاجية صغيرة لها غطاء محكم الغلق.

يمكنك إضافة زيت الورد إلى الخليط حتى تزيدي من رائحة المزيل ونجاح الوصفة.

قومي باستخدامه مرة واحدة يوميًا قبل الخروج من المنزل أو بعد الاستحمام.

طريقة عمل مزيل العرق بواسطة بيكربونات الصوديوم