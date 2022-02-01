طريقة عمل مخبوزات القرص بالسمسم والسكر مثل أشهر الأفران وبرائحة شهية وطعم خيالي

طريقة عمل مخبوزات أقراص بالسمسم والسكر، قرص الأفران بالسمسم والسكر تعتبر من المخبوزات الرائعة التي تنال أعجاب الجميع ومن الممكن تناولها وبكل سهولة بجانب كوب من الشاي أو كوب الحليب في الإفطار أو العشاء لذلك سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة تابعوا معانا طريقة اعداد أقراص بالسمسم والسكر يجب عليكم تجربتها.

محمد يوسف

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