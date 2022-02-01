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عمر شويل - جدة طريقة عمل مخبوزات القرص بالسمسم والسكر مثل أشهر الأفران وبرائحة شهية وطعم خيالي - ثقفني
طريقة عمل مخبوزات أقراص بالسمسم والسكر، قرص الأفران بالسمسم والسكر تعتبر من المخبوزات الرائعة التي تنال أعجاب الجميع ومن الممكن تناولها وبكل سهولة بجانب كوب من الشاي أو كوب الحليب في الإفطار أو العشاء لذلك سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة تابعوا معانا طريقة اعداد أقراص بالسمسم والسكر يجب عليكم تجربتها.
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مقادير قرص الأفران بالسمسم والسكر
المقادير
- 5 أكواب من الدقيق.
- ½ 1 كوب من اللبن الرايب.
- 4 ملاعق كبيرة من الزيت.
- 1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 1 ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملاعق كبيرة من الزبدة.
- ½ ملعقة صغيرة من الملح.
- 1 ملعقة كبيرة من السكر.
- 2 ملعقة صغيرة من العسل الأسود.
- ½ كوب من الماء.
- 4 ملاعق كبيرة من السمسم.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- 1 ملعقة كبيرة من القرفة.
طريقة تحضير مخبوزات أقراص بالسمسم والسكر
يمكنكم عمل أقراص الأفران بالسمسم والسكر بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية الآتية:
- في البداية يجب عليكم نخل الدقيق في وعاء كبير وعميق.
- ثم يتم إضافة الملح والبيكنج بودر والخميرة الجافة والسكر ويجب أن يتم خلطهم جيدا جميعا معا ثم يتم بعد ذلك إضافة الزيت والزبدة واللبن الرايب.
- ثم يتم بعد ذلك عجن الخليط ونقوم بتغطية العجينة لمدة ساعة كاملة في مكان دافئ.
- بعد مرور ساعة كاملة نقوم بتقطيع العجين إلى كور صغيرة ونتركها ترتاح.
- ثم يتم تذويب العسل الأسود في الماء.
- في طبق صغير نضع السمسم والسكر.
- بعد مرور عشر دقائق نأخذ كور من العجين ونفردها على راحة اليد ويتم حشوها بالخليط السكر والقرفة.
- ثم يتم غمسها في العسل ثم في السمسم.
- ثم يتم وضعها في صينية فرن بالزيت ونقوم برص القرص بها ثم ندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تصبح ذات لون ذهبي.
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