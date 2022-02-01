سر عجينة العشر دقائق السحرية لجميع أنواع المخبوزات الشهية

أصبحت عجينة العشر دقائق من العجائن المعتمدة التي يتم صنع العديد من المخبوزات باستخدامها، حيث يتم عملها في دقائق معدودة لذلك تم تسميتها بعجينة العشر دقائق ولما شيف من الشيفات المشهورين طريقة لعملها، حيث يتم استعمالها بشكل يومي سواء في المعجنات والبيتزا، خاصا في فصل الشتاء يكثر الناس من تناول المعجنات مع المشروبات لإعطائهم طاقة، فتحتوي عجينة العشر دقائق العجينة الحليب كما يطلق عليها البعض على مكونات طبيعية وتعطي الجسم الطاقة اللازمة كما يمكن حفظ العجينة في الفريزر واستخدامها في العديد من الوصفات.

مكونات عجينة العشر دقائق

أربع أكواب من الدقيق الفاخر.

كوب ونصف من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة من السكر.

ملعقة من البيكنج بودر.

أربع ملاعق كبيرة من اللبن البودر.

رشة ملح.

ماء دافئ.

طريقة اعداد عجينة العشر دقائق

في بطولة كبيرة أو بواسطة استخدام العجان الكهربائي إن وجد نقوم بوضع كوبين من الدقيق المتحول مع الحليب الدافئ والخميرة الفورية.

نضيف السكر والملح إلى الخليط.

نخلطهم جيدا حتى نحصل على عجين لين مثل عجينة الزلابية.

نقوم بتغطية العجينة جيدا بالبلاستيك الغذائي.

يترك العجينة لمدة عشر دقائق حتى يختمر.

نقوم بنخل باقي كمية الدقيق.

إضافة اللبن البودر والبيكنج بودر مع الدقيق ونقلبهم جديد.

ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق إلى العجينة السائلة ونعجن حتى تصبح عجينة متماسكة لا تلتصق باليد.

تترك العجينة حتى تختمر جيدا.

استخدامات عجينة العشر دقائق