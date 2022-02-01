خطوة بخطوة .. طريقة عمل كيكة البسبوسة الطرية الهشة بمكونات اقتصادية

كيكة البسبوسة الطرية، الأمهات دائماً تحب أن تقدم لأفراد أسرتها حلوي أو مخبوزات طرية كل يوم سواء في أوقات الدراسة وأثناء مذاكرة الدروس أو في الإجازة أثناء تجمع الأسرة ومشاهدة التلفاز، ولذلك تحب دائماً أن تنوع وتقدم لهم كل جديد ولذيذ ومن أجمل ما تقدمه كيكة البسبوسة الطرية الذي تتميز بتوافر مكوناتها في المنزل بالإضافة إلى سهولة إعدادها، وفيما يلي سوف نذكر لكم افضل طريقه لإعداد كيكة البسبوسة.

طريقة عمل كيكة البسبوسة الطرية

تعد كيكة البسبوسة من ألذ وأفضل أنواع الكيكات، تحضر بمكونات سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، بل مكوناتها موجودة في كل منزل، فهي تحضر في الأعياد والمناسبات والتجمعات العائلية بكثرة، وتقدم على مائدة الإفطار أو العشاء بجانب القهوة والشاي.

المكونات

كوب دقيق.

مقدار كوب سكر.

نصف كوب زيت.

كوب سميد.

نصف كوب جوز الهند مبشور.

كوب زبادي.

ثلاث حبات بيض.

ملعقتان صغيرتان بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

مكونات الشربات

اثنين كوب سكر.

مقدار اثنين كوب ماء.

ملعقة عصير ليمون.

مقدار ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

باستخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا وامزجيهم جيداً.

أضيفي إلى الخليط الزيت النباتي والزبادي واستمري في الخفق حتى يذوب السكر.

ثم ضعي السميد مع استمرار الخفق، وضيفي إليه الدقيق المنخول والبيكنج بودر وجوز الهند.

اخفقي مكونات الكيك على سرعة متوسطة لمدة خمس دقائق.

ضعي خليط الكيك المتجانس في صينية مدهونة زيت.

يتم طهي الكيك على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة.

بعد انتهاء فترة الطهي اختبري تمام النضج من خلال غرس عصا الشيش طاووق أو السكين في منتصف الكيك.

ضعي الشربات البارد على الكيك وهي ساخنة وزينها بجوز الهند الناعم.

طريقة تحضير الشربات