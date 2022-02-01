لنعد معا مخبوزات معجنات دايت من دون حرمان.. من دون زيادة بالوزن سنعد بيتزا وفطائر مناسبة للرجيم

مخبوزات فطائر للدايت بدون زيادة في الوزن سلسلة من المأكولات نقدمها لكم من خلال موقعنا هدفنا عدم الحرمان من تناول الطعام بالطعم اللذيذ المعتادين عليه مع عدم زيادة في الوزن بل وحرق الدهون أيضا من طرق ونصائح خبراء التغذية ما بين العديد من الأنظمة الغذائية المختلفة، وسنقدم لكم اليوم معجنات ومخبوزات صحية بالشوفان وسنظل بنفس الرشاقة والنشاط، بوصفة رائعة تفيد الجسم وتمده بالشبع والرضا، سنعد لكم وصفات لتناول المخبوزات من دون حرمان من بيتزا دايت وباتيه مع شرائح من الخبز المشبعة بمكونات وخطوات بسيطة جدا والطعم لن يختلف عن نفس طعم المخبوزات المعتادة.

فطائر ومخبوزات للدايت ورجيم بالشوفان

سنبدأ معكم بعمل بيتزا صحية لكل محبي تناول البيتزا ولكنها غير مسموح تناولها بالطريقة العادية لأن بها كمية كبيرة من الدقيق الأبيض ونشويات داخلة تعمل على وقف الحرق بالجسم وتزود من دهون الجسم لذا جئنا لكم بوصفة بيتزا صحية خفيفة يمكن حتى تناولها في العشاء أو في الإفطار أو كوجبة رئيسية تشبع الجوع من دون حرمان.

مكونات بيتزا دايت للرجيم

نحتاج إلى 6 ملاعق كبيرة من شوفان مطحون ناعم. عدد 3 ملاعق كبيرة من زبادي خالي الدسم. ربع ملعقة ثوم بودرة. نصف ملعقة ملح. ملعقة صغيرة زعتر جاف مطحون. ربع ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة كبيرة من الخميرة فورية حبيبات. عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. كوب ماء دافئ للعجن. عدد 2 ملعقة كبيرة من بذور كتان مطحون. عدد 2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا.

حشو بيتزا صحية لو كارب

ملعقة من الكاتشب. كوب من جبن شيدر مبشور. كوب من جبن موتزاريلا مبشور. حلقات من الطماطم. حلقات من الفلفل الرومي الأخضر. ربع كوب من زيتون مخلي.

تحضير بيتزا شوفان فطائر ومخبوزات للدايت من دون زيادة وزن