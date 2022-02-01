كوب واحد قبل النوم يخلصك من دهون كرشك تخسيس البطن وإزالة الكرش في 3 أيام حتى لو كبيرة ومترهلة

هناك الكثير من النساء التي تعاني من تراكم الدهون في مناطق مختلفة بالجسم ويكون من الصعب جداً التخلص منها مما يجعلهم يلجئون لكثير من الأمور الذي يمكن أن تسبب لهم مشاكل صحية عديدة، ولكن من الأفضل اتباع أحد الأنظمة الغذائية المفيدة للصحة بدلاً من إجراء العمليات الجراحية التي تستخدم للتخلص ن الدهون وسوف نقدم لكم المشروب السحري لإذابة دهون البطن.

مشروب حرق الدهون

إذا كنت سيدتي تبحثين عن حل مثالي وصحي في نفس الوقت حتى تحصلين على خسارة وزن ملحوظة فعليك باستعمال المشروب الصحي التي يمكن تجهيزه بهذه الطريقة:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

1 ملعقة كبيرة شاي أخضر.

1 ملعقة كبيرة ماء شمر.

طريقة عمل مشروب حرق الدهون

قومي سيدتي بوضع قدر على النار وأضيفي إليه كلاً من الكمون والشمر والشاي الأخضر.

قلبي المكونات مع بعضها حتى تمتزج تماماً وتغلي المكونات مع بعضها.

ثم عليك بتناول كوب واحد من المشروب قبل النوم ليساعدك على حرق الدهون ليلاً.

كما يمكن أن تشربين كوب منه في الصباح الباكر على الريق لارتفاع نسبة الحرق طول اليوم.

مشروبات خسارة الوزن

هناك الكثير من المشروبات التي يمكنك الاعتماد عليها في خسارة الوزن لأنها تعلي من نسبة حرق الدهون داخل الجسم بجانب أنها تمتلك عناصر مفيدة جداً ومنها: