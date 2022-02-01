بدون زيت طريقة عمل السمبوسة المقرمشة بدون ما تشرب نقطة زيت نهائيا وبطعم خطير

هناك الكثير من انواع المقبلات التي أصبحت لابد من تواجدها على موائد الطعام المختلفة وخاصتًا في العزائم، كما أنها تقدم أيضًا في المطاعم بجانب الوجبات المختلفة لتعطي للطعام طعم، وتساعد في فتح الشهية ومن أهم أنواع المقبلات هي السمبوسة المحبوبة جدًا للكثير من الناس كبار وصغار، ويتم تحضيرها بأكثر من حشو، مثل اللحم المفروم او البسطرمة أو الجبن المختلفة، واليوم من خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل السمبوسة في المنزل بشكل كامل من خلال متابعتنا الآن.

طريقة عمل السمبوسة في المنزل بخطوات بسيطة

لكل ام قومى بعمل افضل الاكلات التي يحبها أولادك في المنزل بدون تكاليف أو مجهود، وخطوات تحضير السمبوسة اللذيذة هي كالاتي:

المكونات

ملعقتين من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوبين من الدقيق الأبيض.

كوب وربع من الماء الدافيء.

طريقة التحضير

اخلطي المياه بالملح في وعاء مناسب الحجم.

قلبي الملح حتى يذوب بها جيدًا.

أضيفي إلى هذا الخليط الزبدة أو السمن حسب المتواجد في المنزل.

قلبي المحتويات جيدًا، ثم قومي برفع المكونات على النار الهادئة، واتركيها حتى تتجانس مع بعض.

اخلطي الدقيق بعد ذلك بشكل تدريجي الخليط بعد رفعها على النار.

قومي بخلط المكونات حتى تتكون عجينة، وقومي بلم العجينة بيدك جيدًا، ثم قومي بتغطيتها وتركها في مكان دافيء لمدة نصف ساعة، وذلك حتى ترتاح بشكل كامل.

بعد ذلك قومي بفرد العجينة بشكل كامل على سطح صلب يتم رشه بالدقيق حتى لا يلتصق.

استمري في فردها حتى يصبح مفرود تمامًا ورقيق القوام.

ثم قومي بتقطيع العجين الى شرائح مستطيلة الشكل.

قومي بحشو هذه المستطيلات حسب الحشو المرغوب فيه سواء باللحم او الجبن.

ثم قومي بلف السمبوسة بشكل مثلث كما هو معتاد بشكلها التقليدي.

احضري مقلاة بها زيت غزير وارفعيها على النار حتى يسخن، ثم أضيفي السمبوسة، داخل الزيت واتركيها حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي.

قلبي السمبوسة على الوجه الآخر حتى يصبح من كل الاتجاهات.

احضري طبق به ورق مطبخ، ثم اخرجي السمبوسة عليه حتى تتشرب الزيت بالكامل حتى تصبح مقرمشة ولذيذة.

تعتبر السمبوسك من أفضل وأشهى أنواع المقبلات التي توضع على سفرة الإفطار في شهر رمضان الكريم، كما أنها يمكن عملها كوجبة بسيطة للعشاء، وتتعدد أنواع الحشوات التي يتم حشوها بها من لحم مفروم وأنواع الجبن وغيرها، لذلك سنقوم بعرض أفضل طريقة لعمل السمبوسك من خلال المقال فقط احضري المكونات و ابدأي في عملها.