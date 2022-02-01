علاج ضعف التركيز و النسيان وتشتت الأنتباه أسرار زيادة تركيز الطفل و التفوق في الدراسة

يعاني الكثير من ضعف التركيز وتشتت الانتباه باستمرار وخاصة من الطلاب والطالبات في أيام الامتحانات إلى جانب الكبار الذين يعانون من ذلك الأمر بسبب كثرة ضغوطات الحياة أو عدم حصولهم على الفيتامينات اللازمة من الأطعمة التي تساعدهم على التركيز لذلك استطعنا أن نجد حل لهذه المشكلة من خلال عدة مشروبات سوف نتعرف عليها منن خلال هذا المقال.

علاج ضعف التركيز

توجد كثير من المشروبات التي تساعد على التخلص من قلة التركيز وتعمل على تدفق الدورة الدموية في المخ مما يساعد على تنشيط الذاكرة وزيادة التركيز سوف نتعرف عليهم من خلال النقاط التالية:

التوت البري يعتبر من أكثر المشروبات التي تساعد على التركيز وتقلل من قلة الاستيعاب وتعمل على تنشيط الدورة الدموية في المخ.

شرب الماء يساهم مساهمة كبيرة في تدعيم الذاكرة والمساعدة على التركيز فالماءأ٧.

الشاي الأخضر له القدرة الهائلة على التركيز وذلك لاحتوائها على مادة الكافيين ويحتوي على مضادات أكسدة.

البنجر مشروب البنجر مهم جدا لزيادة التركيز وذلك لأنه يحتوي على عنصرين مهمين هم الحديد والنترات التي تساعد بنسبة كبيرة على تدفق الدم داخل خلايا الجسم.

مشروب الشكولاتة تكون الشكولاتة الداكنة تساعد على تدفق الدم إلى الدماغ مما يساعد على زيادة التركيز ونجد عندما نقوم بتناولها مع الحليب يتغذى الجسم بكثير من الفيتامينات إلى جانب إعطاء الجسم السعرات الحرارية اللازمة له.

علاج تشتت الانتباه

يوجد بعض النصائح التي يجب أن نتعرف عليها لكي نتخلص من ضعف التركيز وتشتت الانتباه وسوف نتعرف على أهم النصائح من خلال النقاط التالية: