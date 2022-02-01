مهما كان عمرك فوق ال40.. خلطة التبييض الكوري لبشرة بيضاء ناعمة بدون ترهلات مثل بشرة الاطفال

مهما كان عمرك فوق ال40.. خلطة التبييض الكوري لبشرة بيضاء ناعمة تعرفي على طريقة تحضير ماسك التبييض الكوري، فمن المعروف عن الكوريات أنهن يتمتعن ببشرة ناعمة وخالية من أي شوائب، ويساعد هذا الماسك على التخلص على كل آثار الشيب والتجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر على الوجه وتدل على الكبر والتقدم في العمر، فبعد وضع الماسك والالتزام به يجعل بشرتك تعود وكأنك في سن العشرين، وللماسك فوائد عديدة للبشرة وتقضي على معظم مشاكل البشرة وحبوب الشباب وكذلك بثور الأنف السوداء.

كيفية تحضير ماسك التبييض الكوري

مكونات الطريقة:-

ملعقة أرز كبيرة ومطحونة.

كركم أصفر.

ملعقتان صغيرتين حليب سائب.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع كل المكونات السابقة بداخل وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا حتى يصبحوا خليط متجانس.

بعد ذلك افردي الخليط على بشرتك ورقبتك بطبقة سميكة حتى تغطي جميع مناطق البشرة.

اتركي الخليط على بشرتك حتى يصبح الخليط جاف واتركيه على بشرتك لمدة خمس دقائق ثم اغسليه.

استمري على الخليط لمدة شهر كامل وكرريها مرتين من كل أسبوع.

ماسك الأرز والشاي الكورية وطريقة تحضيره

مكونات الطريقة:-

كوب أرز أبيض حبوب.

ماء دافئ.

شاي أخضر.

نشا ذرة.

خطوات التحضير:-

أضيفي الأرز إلى المار وقلبيه حتى يصبح الماء لونه أبيض من لون الأرز.

بعد ذلك صفي الماء من حبات الأرز وضعي الماء على الشاي الأخضر على النار لمدة خمس دقائق حتى يغلي.

ثم ضعي نشا الذرة إلى خليط الشاي والأرز واتركيه على النار حتى يغلي ويصبح الخليط متجانس تمامًا.

ارفعي الخليط من على النار حتى يبرد ويصبح قابل لوضعه على البشرة.

ضعي الخليط على بشرتك حتى يجف تمامًا ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر وجففيها.

رطبي بشرتك بأي نوع كريم مرطب مناسب وكرريها مرة واحدة أسبوعيًا أو مرتين.

فوائد ماسك التفتيح الكوري