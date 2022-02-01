ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن الاستحمام في الشتاء؟

هل تسائلت يوماً ماذا يحدث لجسدك عند التوقف عن الاستحمام في الشتاء؟، علي الرغم من أن الاستحمام يعمل علي إزالة الغلاف الواقي للجسم لحماية الجلد من البكتريا والفيروسات لعدم تعرضه إلي التشققات والجفاف، وقد يكون ذلك سبب كاف للتوقف عن الاستحمام في الشتاء، إلا أن هناك العديد من المخاطر الصحية التي تنتج عند منع الاستحمام بصورة دورية في الشتاء، وفيما يلي عبر موقع ثقفني نيوز نعرض لكم مزيد من المعلومات.

مخاطر التوقف عن الاستحمام في الشتاء

في فصل الشتاء هناك بعض الأشخاص الذين يمتنعون عن الاستحمام بسبب حالة الجو ودرجات الحرارة المنخفضة، ووجود إحتمالية الاصابة بأمراض البرد والانفلونزا، إلا أن هناك خطورة علي عدم الاستحمام في الشتاء، وأبرزها علي النحو التالي.

حدوث عدوي من الجراثيم، الناتجة عن التلامس مع الأسطح في وسائل النقل ولوحة المفاتيح والهاتف، والتي تنتقل إلي جسدك وتعمل علي الدخول إلي مجري الدم من خلال الجروح والخدوش، مما تؤدي إلي الإصابة بالعدوي البكتيرية.

تراكم الأوساخ والجلد الميت، وذلك يسبب وجود حب شباب، وظهور بقع متغيرة اللون بسبب تراكم العرق، وهو ما يتعين عليه الاستحمام واستخدام الكحول للتخلص منها.

منع الاستحمام في الشتاء يسبب الشعور بالحكة المستمرة، بسبب وجود البكتريا الضارة وتراكم خلايا الجلد الميت.

قلة النشاط، فيسبب عدم الاستحمام عدم وجود نشاط وحيوية وتقليل مستوي الطاقة في الجسم، حيث يساعد الاستحمام في الشعور بالانتعاش والثقة والتحسن.

التوقف عن الاستحمام في الشتاء

وأخيراً يجب العلم أن التوقف عن الاستحمام في فصل الشتاء يؤدي إلي وجود رائحة كريهة وخاصة في مناطق تحت الذراعين والقدمين، بسبب تراكم البكتيريا، ولذلك حفاظاً علي الصحة العامة يرجي تنظيم عدد مرات الاستحمام في الشتاء بشكل دوري علي أن تكون مرتين إلي ثلاث مرات اسبوعياً.

فوائد الاستحمام بالماء البارد في الشتاء

وفي نفس السياق ذاته، هناك العديد من الدراسات العلمية التي أثبتت أن الاستحمام بالماء البارد في فصل الشتاء له العديد من الفوائد الصحية، وتعد الافضل عن الاستحمام بالماء الدافئ، أبرزها ضبط الحالة المزاجية إلي جانب الوقاية من الإصابة بالاكتئاب، بجانب إمكانية ذلك في التخلص من التوتر والقلق.