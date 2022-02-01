لن تشتري جبنة الموتزريلا بعد اليوم ب3 مكونات فقط وفي 5 دقائق حضري جبن مطاطي

تعد الجبنة الموتزاريلا من أكثر أنواع الجبن اللذيذة للغاية، وكثير من الناس يحبون وضعها في الأكلات فهي تضيف طعم رائع لها بالإضافة إلى قوامها المطاطي الذي يجعل من يراها يريد أن يأكلها مثل الكريب أو البيتزا وكثيرا من الأكلات الأخرى، وبسبب ارتفاع سعر هذه ألجبنه تريد ربة المنزل عملها في المنزل بالمكونات المتوفرة عندها فضلا عن شرائها جاهزة، وفي موضوعنا لليوم سنتناول طريقة صنع الجبنة الموتزاريلا.

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية

المكونات: لتر من الحليب كامل الدسم، رشه ملح، أربع ملاعق من عصير الليمون، ثلث كوب خل.

تحضير الجبنة الموتزاريلا

نقوم بوضع الحليب في حلة ونضعها على النار.

نقلب الحليب كل دقيقة حتى لا يفور ثم بعد أن يسخن نقوم بإغلاق النار.

نضيف بعد ذلك رشة الملح والخل وعصير الليمون ونقلبهم في الحليب.

نضع الحليب لدقائق معدودة ثم نبدأ بملاحظة فصل كتل الحليب وتكون ماء.

بعد أن تكونت كتل من الحليب ننتشل هذه الكتل من الماء ونضعها في طبق للتخلص من أي ماء زائد.

بعد أن تكونت كتل من الحليب ننتشل هذه الكتل من الماء ونضعها في طبق للتخلص من أي ماء زائد. نضعها بعد ذلك في الثلاجة ليلة كاملة حتى تتماسك.

نخرجها بعد ذلك من الثلاجة ونقوم ببرشها لتصبح بشكلها الاعتيادي.

طريقة عمل الجبنة الشيدر

المكونات:

كوبين من الحليب المجفف.

كوبين إلا ربع من الزيت.

عدد ٨ صفار بيض.

ست ملاعق نشا.

كوبين إلا ربع ماء.

رشة ملح.

ملعقتين صغار عصير ليمون.

تحضير ألجبنه الشيدر