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عمر شويل - جدة اصنعي الجبنة الرومي في منزلك بطريقة سهلة ومكونات اقتصادية وبطعم رائع - ثقفني
الجبنة الرومي اجمل واطعم انواع الجبن المحبوبة لجميع الناس كبار وصغار، يتم تناولها في الإفطار أو العشاء مع الساندوتشات اللذيذة، ويتم شراء الجبنة الرومي بشكل دائم على الرغم من ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، والان يمكنك القيام بعمل الجبنة الرومي في المنزل بأقل تكاليف وأعلي جودة وطعم مميز ورائع ومن خلال متابعتكم لنا سوف نتعرف على تفاصيل تحضير الجبنة الرومي في المنزل.
طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل
الجبنة الرومي تتكون من اللبن الحليب المغذي جدًا للجسم، فهي مفيدة وتحتوي على الكالسيوم الذي يساعد في تقوية العظام، والأسنان وخاصتًا للأطفال، وطريقة تحضير الجبنة الرومي في المنزل هي كالاتي:
المكونات
- كوبين من اللبن الحليب كامل الدسم.
- كوب من اللبن الزبادي كبير الحجم.
- اربع ملاعق كبار من القشطه الطبيعية.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- كوب كبير من المياه المثلج.
طريقة التحضير
- احضري إناء مناسب اللبن.
- أضيفي اللبن ثم قومي برفعه على النار، ويفضل أن تكون نار هادئه.
- اتركيه اللبن حتى يغلي، ولكن عند رؤيتك لاقتراب الغليان قومي بإضافة اللبن الزبادي، وقلبي المكونات جيدًا، ثم ارفعي الإناء من النار، واستمري في التقليب.
- أضيفي بعد ذلك القشطة، قلبي المكونات برفق.
- سوف يبدأ اللبن بظهور بعض الكتل تتكون على الوجه.
- أضيفي بعد ذلك الماء المثلج مع رشة الملح.
- أعيدي التقليب مرة أخرى، وسوف وتجميع التكتلات بشكل أكبر.
- احضري قطعة من الشاش الخفيف والنظيفة على وعاء مناسب.
- أضيفي داخل الشاش هذا الخليط.
- اتركي هذا الخليط في الشاشة لمدة يومين حتى يتم تصفية الجبن من كل المياه التي تحتوي عليها.
- أعيدي تغير الشاشة مرة أخرى، أعيدي الخليط إلى الشاشة مرة أخرى.
- استمري هكذا حتى تجف تمامًا.
- احضري قالب مدور أو حسب الشكل المرغوب فيه.
- أضيفي الجبن بداخل القالب.
- ضعي القالب داخل الثلاجة لمدة يومين حتى يتماسك بشكل أفضل وتصبح مثل الجاهزة.
- يمكنك بعد ذلك إخراجها وتقطيعها شرائح رفيعة، ويتم تناولها حسب الرغبة سواء ساندوتشات أو بشرها ووضعها على العديد من الاكلات مثل البيتزا.
- يفضل وضعها مرة أخرى داخل الثلاجة حتى يتم حفظها.
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