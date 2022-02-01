اصنعي الجبنة الرومي في منزلك بطريقة سهلة ومكونات اقتصادية وبطعم رائع

الجبنة الرومي اجمل واطعم انواع الجبن المحبوبة لجميع الناس كبار وصغار، يتم تناولها في الإفطار أو العشاء مع الساندوتشات اللذيذة، ويتم شراء الجبنة الرومي بشكل دائم على الرغم من ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، والان يمكنك القيام بعمل الجبنة الرومي في المنزل بأقل تكاليف وأعلي جودة وطعم مميز ورائع ومن خلال متابعتكم لنا سوف نتعرف على تفاصيل تحضير الجبنة الرومي في المنزل.

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

الجبنة الرومي تتكون من اللبن الحليب المغذي جدًا للجسم، فهي مفيدة وتحتوي على الكالسيوم الذي يساعد في تقوية العظام، والأسنان وخاصتًا للأطفال، وطريقة تحضير الجبنة الرومي في المنزل هي كالاتي:

المكونات

كوبين من اللبن الحليب كامل الدسم.

كوب من اللبن الزبادي كبير الحجم.

اربع ملاعق كبار من القشطه الطبيعية.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب كبير من المياه المثلج.

طريقة التحضير