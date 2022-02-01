وصفة باذنجان بدون لحم بطريقة سهلة واقتصادية وشهية وبطعم روعة ومميز

وصفة باذنجان بدون لحم ، من الأكلات الصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ الذي لا يوصف، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المختلفة والمتنوعة والشهية والرائعة على وجبة الفطور أو العشاء أو الغداء، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة أيضاَ، كما يمكنكم تجربة بطاطس مقلية بالخلطة السرية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وصفة باذنجان بدون لحم بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وصفة باذنجان بدون لحم

تتكون وصفة باذنجان بدون لحم من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

5 حبة باذنجان مقطع مكعبات صغيرة.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

2 فص ثوم مفروم ناعم.

حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.

حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

6 حبات طماطم مفروم ناعم.

كوب شاي من الزيت (90).

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة سكر.

250 جم جبنة موزاريلا مقطعة شرائح (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

لتر ماء.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وصفة باذنجان بدون لحم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه مكعبات الباذنجان والملح، ثم نقلبهم جيدا.

ثم نغمر الباذنجان بلتر من الماء ونضعه جانبا لمدة 10 دقائق.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة إلى هادئة ونضيف إليها الزيت والبصل المفروم ناعم والثوم المفروم ناعم، ثم نقلب باستمرار لمدة دقيقة.

بعد ذلك نضيف الفلفل الأحمر والأخضر المفروم ناعم ونقلب باستمرار لمدة دقيقة.

ثم نضيف الطماطم المفروم ناعم ونقلبهم، ثم نغطي المقلاة لمدة تتراوح ما بين 3 إلى أربع دقائق.

ثم نصفي الباذنجان من الماء.

بعد ذلك نرفع الغطاء ونضيف إلى المقلاة الباذنجان والفلفل الأسود والملح ورشة سكر، ثم نقلبهم ونغطي المقلاة مرة ثانية لمدة 20 دقيقة.

ثم نرفع الغطاء ونقلب المكونات.

ثم نرفع المقلاة من على النار ونوزع المكونات في طواجن فخارية أو في صينية كبيرة أو صواني صغيرة.

بعد ذلك نوزع على الوجه شرائح الجبنة الموزاريلا.

ثم ندخل الطواجن فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة ونتركهم لمدة 20 دقيقة.

ثم نخرج الطواجن من الفرن، ونقدم وصفة باذنجان بدون لحم في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المكونات

كيلو ونصف طماطم مقطع أرباع.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

نصف كوب من الخل.

ربع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير