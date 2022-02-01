طريقة عمل الفاهيتا السورية على أصولها مثل المطاعم اطيب فاهيتا دجاج

طريقة عمل الفاهيتا السورية، من أشهر الأكلات التي يمكنك طهيها في المنزل مثل المطاعم، خاصة طريقة فاهيتا الدجاج الأصلية، والتي يعود أصلها إلى المكسيك والمطبخ المكسيكي، حيث يتم تقطيع الدجاج إلى شرائح رفيعة، ويتم طهيها مع الخضار مثل الفلفل الرومي الملون، وبعض الإضافات الأخرى حسب طريقتك أو المطبخ العربي الذي تقومين بإعداد طعامك مثله، وتشتهر طريقة عمل الفاهيتا السورية، أكثر من غيرها من الطرق نظرًا لأنها تشبه طريقة عمل شاورما الفراخ السوري، وهي تعد أسهل طريقة لعمل الفاهيتا، والأقرب إلى طريقة عمل الفاهيتا مثل المطاعم، ويمكنك عمل اطيب فاهيتا دجاج، إما على طريقة عمل الفاهيتا بالدجاج والفطر، أو طريقة عمل الفاهيتا الإيطالية، ويمكنك تنفيذ طريقة عمل الفاهيتا على أصولها، على طريقة عمل الفاهيتا الشيف عمر.

طريقة عمل الفاهيتا على أصولها

الفراخ أو الدجاج من أهم مكونات الطعام، التي يمكنك تقديمها لأسرتك، خاصة وأنها غنية بالبروتين اللازم لبناء الجسم، والحفاظ على مناعته قوية طيلة الوقت، فلاشك أن الحصول على المعادن والفيتامينات وكل ما يحتاجه الجسم للغذاء، من الأفضل الحصول عليه من الطعام وليس من المكملات الغذائية، ومن أشهى طرق طهي الدجاج على طريقة المطبخ السوري نجد؛ طريقة كفتة الدجاج المقلية، وطريقة دجاج مسحب سوري، أو صينية شاورما دجاج بالفرن، وكذلك دجاج مشوي بالثوم والليمون، ويمكنك تجربة أية طريقة منها، وتجديد مذاق الدجاج في كل مرة، تطهين فيها الدجاج إلى جوار مكونات أخرى، مع الاهتمام بإضافة التوابل والبهارات بطريقة احترافية.

اطيب فاهيتا دجاج

كيلو من صدور الدجاج المخلية من العظم ومقطعة شرائح.

ثلاث حبات فلفل رومي ملون أحمر وأخضر وأصفر.

¼ كوب من زيت الزيتون.

حبة بصل كبيرة مقطعة إلى جوانح.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

عصير ليمونة كبيرة لحجم.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

كزبرة مطحونة بمقدار ملعقة صغيرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

زعتر بمقدار ملعقة صغيرة.

طريقة عمل الفاهيتا مثل المطاعم