نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفاهيتا السورية على أصولها مثل المطاعم اطيب فاهيتا دجاج في المقال التالي
طريقة عمل الفاهيتا السورية، من أشهر الأكلات التي يمكنك طهيها في المنزل مثل المطاعم، خاصة طريقة فاهيتا الدجاج الأصلية، والتي يعود أصلها إلى المكسيك والمطبخ المكسيكي، حيث يتم تقطيع الدجاج إلى شرائح رفيعة، ويتم طهيها مع الخضار مثل الفلفل الرومي الملون، وبعض الإضافات الأخرى حسب طريقتك أو المطبخ العربي الذي تقومين بإعداد طعامك مثله، وتشتهر طريقة عمل الفاهيتا السورية، أكثر من غيرها من الطرق نظرًا لأنها تشبه طريقة عمل شاورما الفراخ السوري، وهي تعد أسهل طريقة لعمل الفاهيتا، والأقرب إلى طريقة عمل الفاهيتا مثل المطاعم، ويمكنك عمل اطيب فاهيتا دجاج، إما على طريقة عمل الفاهيتا بالدجاج والفطر، أو طريقة عمل الفاهيتا الإيطالية، ويمكنك تنفيذ طريقة عمل الفاهيتا على أصولها، على طريقة عمل الفاهيتا الشيف عمر.
طريقة عمل الفاهيتا على أصولها
الفراخ أو الدجاج من أهم مكونات الطعام، التي يمكنك تقديمها لأسرتك، خاصة وأنها غنية بالبروتين اللازم لبناء الجسم، والحفاظ على مناعته قوية طيلة الوقت، فلاشك أن الحصول على المعادن والفيتامينات وكل ما يحتاجه الجسم للغذاء، من الأفضل الحصول عليه من الطعام وليس من المكملات الغذائية، ومن أشهى طرق طهي الدجاج على طريقة المطبخ السوري نجد؛ طريقة كفتة الدجاج المقلية، وطريقة دجاج مسحب سوري، أو صينية شاورما دجاج بالفرن، وكذلك دجاج مشوي بالثوم والليمون، ويمكنك تجربة أية طريقة منها، وتجديد مذاق الدجاج في كل مرة، تطهين فيها الدجاج إلى جوار مكونات أخرى، مع الاهتمام بإضافة التوابل والبهارات بطريقة احترافية.
اطيب فاهيتا دجاج
- كيلو من صدور الدجاج المخلية من العظم ومقطعة شرائح.
- ثلاث حبات فلفل رومي ملون أحمر وأخضر وأصفر.
- ¼ كوب من زيت الزيتون.
- حبة بصل كبيرة مقطعة إلى جوانح.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- عصير ليمونة كبيرة لحجم.
- ملعقة صغيرة بصل بودر.
- كزبرة مطحونة بمقدار ملعقة صغيرة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- زعتر بمقدار ملعقة صغيرة.
طريقة عمل الفاهيتا مثل المطاعم
- أحضري وعاء واسع، وضعي به الملح مع الفلفل والكزبرة والزعتر، والثوم والبصل البودر والسكر.
- وامزجي كل المكونات معا حتى تمام التجانس، واعصري الليمون فوقهم وأضيفي زيت الزيتون.
- وإذا رغبتك في جعل مذاق الفاهيتا سبايسي أو عمل فاهيتا بصوص حار، يمكنك إضافة ملعقة شطة إلى الخليط.
- وأحضري الدجاج المقطع إلى شرائح واغمريه في تتبيلة الفاهيتا الأصلية، واتركيها أربع ساعات.
- وإذا أردت أن يتشرب الدجاج لكل التوابل والبهارات، اتركيها في الثلاجة ليلة كاملة وقومي بطهيها في اليوم التالي.
- وعند الطهي أحضري مقلاة واسعة، وضعي بها قليل من زيت الزيتون، وسخنيه ثم اسكبي شرائح الدجاج المتبلة.
- وحمري الدجاج حتى يبدأ في التحول إلى اللون الذهبي.
- وعقب أن ينضج الدجاج وترفعيه عن المقلاة، شوحي البصل في نفس المقلاة، وأضيفي إلى شرائح الفلفل.
- وعقب الانتهاء من تشويح الفلفل مع البصل، أضيفي إليه الدجاج واتركيه ينضج لخمس دقائق.
- وبعدها قدمي فاهيتا الدجاج السوري الأصلية، مع المقبلات وألف هناء.
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