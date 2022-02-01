هديه للعرايس.. إزالة سواد السنين تحت الابطين والاماكن الغامقة بخلطة سحريه مكوناتها طبيعية

هديه للعرايس.. إزالة سواد السنين تحت الابطين والاماكن الغامقة والتخلص من الاسمرار الذي يحدث في الجسم وخاصة في المناطق الحساسة مثل منطقة العانة ومنطقة أسفل الإبط، فأسباب الاسمرار كثيرة ومتعددة وسنقوم بتوضيحها أيضًا حتى تنتبهي ألا تتسببي في زيادتها، كما أن الوصفات الطبيعية تعطيك تجميل وفوائد متعددة وفي فترات قصيرة وهي مفيدة جدًا للفتيات المقبلة على الزواج والتي اقترب موعد عقد قرانهن حيث أن النتيجة تظهر بعد أيام قليلة من تطبيق الوصفة تابعي الوصفه معانا بالخطوات.

إزالة سواد السنين تحت الابطين والاماكن الغامقة بخلطة سحريه

خطوات الطريقة:-

قومي بمزج ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض مع عدة قطرات من زيت الزيتون والعسل الأبيض وقلبيهم حتى يصبح الخليط متجانس ومتماسك.

اغسلي المنطقة قبل وضع الخليط عليها وجففيها ثم ابدئي في فرد الخليط على جسمك جيدًا وبطبقة سميكة ثم اتركيه حتى تجف لمدة ربع ساعة.

دلكي المنطقة بالخليط لمدة دقائق حتى يحدث تقشير بسيطة لجلدك وجسمك مع التفتيح.

يعمل السكر على تقشير الجلد وسنفرته والتخلص من الجلد الزائد والميت.

كما أن الخليط يساعد في ترطيب البشرة ويلطفها ويهدئ الجسم ضد الالتهابات.

خلطة العسل الأبيض والحليب وزيت جوز الهند

خطوات التحضير:-

ضعي كمية من عصير الليمون قليلة على حليب البودرة والعسل وزيت جوز الهند وقلبيهم جيدًا حتى يمتزجوا.

قومي بوضع الخليط على بشرتك أو المنطقة التي تريدين تفتيحها واتركيها لمدة عشر دقائق.

اغسلي وجهك بعد ذلك بالماء والغسول وجففيه ثم رطبيه جيدًا.

اتبعي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع أو ثلاثة مرات حتى تحصلي على تفتيح ممتاز.

أسباب اسمرار مناطق الجسم

تؤدي بعض الأسباب إلى اسمرار بعض مناطق الجسم ومن بينها ما يلي:-