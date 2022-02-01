بدون ماء سلق الكرنب بسرعة الصاروخ فكرة عبقرية بدون تعب هتحضري اكبر كمية في ثواني

بدون ماء سلق الكرنب بسرعة الصاروخ فكرة عبقرية بدون تعب بدلًا من يفسد الكرنب في الماء عند سلقه يمكنك الآن سلق الكرنب بدون ماء، فأحيانًا لا تعلم سيدة المنزل الوقت الكافي الذي يجب أن يستغرقه الكرنب حتى يتم سلقه جيدًا، فأحيانًا يتم سلقه أكثر من اللازم فلا يصبح قابل للسلق، ولكن طريقتنا اليوم يمكنك من خلالها سلقه بدون أن تعرّضيه تمامًا إلى أي ماء، ويعد المحشي من الأكلات الشهيرة في جمهورية مصر العربية والتي يتم تحضيرها أسبوعيًا كما أنه يتم تحضيرها في العزومات والمناسبات وهذه الطريقة ستسعفك عند تحضير كميات كبيرة من محشي الكرنب.

بدون ماء سلق الكرنب بسرعة الصاروخ فكرة عبقرية بدون تعب

يمكنك الآن سلق الكرنب لتحضير المحشي بدون وضعه بداخل الماء وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

قومي بتجهيز الكرنب المراد تحضيره وسلقه وقومي بتقطيع الورق الزائد على الكرنب وهو الورقة الخارجية التالفة.

ثم اقطعي رأس الكرنبة حتى تبدئي في تقطيع الكرنب قطع مربعة صغيرة أو مناسبة للف اصبع المحشي.

في الكيس الحراري قومي بوضع ورقات الكرنب وأغلقيه جيدًا ثم قومي بوضعه داخل المكيروويف حتى يسخن تمامًا وبعد ثلاث دقائق قومي برفعه من الميكروويف.

إذا كان ليس لديك ميكروويف يمكنك وضعه بداخل الفرن لمدة دقيقتين حتى يتم سلقه جيدًا.

طريقة لف محشي الكرنب

إذا كنتي تواجهين صعوبة في لف إصبع محشي الكرنب يمكنك اتباع الخطوات التالية للفه بسهولة بدون أن يتفكك:-

مكونات الطريقة

كرنبة حجمها متوسط.

ماء فاتر.

كوب أرز واحد.

بصلة مقطعة شرائح.

طماطم مفرومة.

بقدونس مفروم.

شبت مفروم.

فلفل أسود وملح.

فلفل أحمر.

بهارات.

طماطم مبشورة.

كمون.

خطوات التحضير:-