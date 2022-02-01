اصنعي كيك الفانيليا السادة بطعم رائع وبقوام خفيف جداً  

يعد كيك الفانيليا السادة ، من ألذ أنواع الكيك فهو كيك بسيط لا يحتاج إلي مكونات كثيرة أو أي أنواع من الصوص للتزين، فهو من الكيك الذي يمتاز بقوام محلي فهو يحتوي على نسبة من السكر تختلف عن الكيك العادي، وله أيضاً قوام هش وخفيف يشبه الكيك الجاهز، خطوات تحضيره سهلة وبسيطة لا تحتاج إلي فصل البياض عن الصفار فهي سهلة جداً وبسيطة، ويمكن استخدام هذا النوع من الكيك لعمل التورتة، ويمكن تزينه بالسكر البودر أو الاستغناء عن ذلك فهو كيك خفيف ولذيذ ومفيد للأطفال كثيراً، ويعتبر بديل للكيك الجاهز المعلب، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيك الفانيليا السادة بأبسط الطرق وأبسط المكونات

مكونات عمل كيك الفانيليا السادة

يتكون الكيك من مكونات سهلة جداً وبسيطة هي كما يلي:ـ

3 بيضات.

كوب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

رشة فانيليا.

ملعقة ونصف بيكنج بودر.

ربع كوب زيت.

ربع كوب زبدة مذابة.

رشة من الملح.

كوب إلا ربع حليب.

طريقة التحضير

كيك الفانيليا السادة يتم تحضيره بخطوات سهلة جداً وبسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بخلط البيض مع السكر ونخفق المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي، حتي يصبح الخليط فاتح. ثم نضيف الفانيليا والزبدة والزيت ونخفق المكونات جيداً، ثم نضيف الحليب ونستمر في الخفق. نخلط الدقيق مع رشة الملح ثم نضيف خليط الدقيق تدريجياً مع التقليب باستخدام ملعقة كبيرة، والاستغناء عن المضرب الكهربائي. ثم نستمر في التقليب حتي يختفي الدقيق تماماً ويصبح الخليط متجانس. نسكب الخليط في قالب كيك متوسط الحجم، مدهون بالزبدة ومبطن بورق الزبدة في القاعدة والجوانب.

طريقة التسوية

من أفضل الخطوات لنجاح الكيك هي طريقة التسوية وهي تتم كالآتي:ـ