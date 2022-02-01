طريقة عمل بسكويت الليمون والفانيليا بمكونات اقتصادية متوفرة وطريقة سهلة سريعة

بسكويت الليمون والفانيليا ، من الوصفات سهلة التحضير واللذيذة والتي تتميز بتوفر مكوناتها في أغلب البيوت، كما أنها لا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى مثل بسكويت النشا والفانيليا التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسكويت الليمون والفانيليا.

مكونات بسكويت الليمون والفانيليا

يتكون بسكويت الليمون والفانيلياا من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها ليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

بيضة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

٨٠ جرام سكر أو نصف كوب.

نصف كوب من الزيت أو ١٠٠ مللي.

كوبين من الدقيق.

٥٠ جرام من النشا أو نصف كوب.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

شوكولاتة بيضاء للتزيين.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسكويت الليمون الفانيليا وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بمزج كلا من البيض والفانيليا وبشر الليمون والسكر جيدا مع بعضهم البعض بالمضرب اليدوي جيدا حتي تتجانس جميع المكونات.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة نصف كوب الزيت للخليط ونستمر في الخلط حتي يتجانس الزيت مع الخليط.

ثم نقوم بإضافة النشا للخليط ونقلبه جيدا مع بقية المكونات بواسطة المضرب اليدوي حتي يمتزج النشا مع بقية المكونات.

بعد ذلك نقوم بإضافة ثلثي كمية الدقيق للخليط وبعدما يمتزج الدقيق مع الخليط جيدا نقوم بإضافة الدقيق المتبقي مع البيكنج بودر.

ثم نقوم بعجن جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتي تصبح العجينة متجانسة وبملمس ناعم وإملس.

ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة لأربع قطع ونفرد كل عجينة بشكل اسطواني ونضغط عليها بالشوكة كما موضح بالصور.