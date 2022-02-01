قنبلة التفتيح الفوري كريم النشا والليمون المبهر لتبييض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا

كريم النشا والليمون وتبيض البشرة وإزالة التجاعيد هناك العديد من الخطوات التي يمكن استخدامها للتبيض البشرة وتنعيم وتفتيح الأماكن الداكنة الموجودة في البشرة والتخلص من البقع الداكنة ومن أبرز المكونات التي يتم استخدامها في خلطة تبيض تفتيح البشرة لأنها تعمل على شد البشرة بقوة و بشكل عميق هي النشا ‏لأنها تدفع للبشرة سريعا و تعمل على شد البشرة والتخلص من البقع الداكنة الموجودة في البشرة من خلال هذا المقال سنتحدث عن احد خلطات النشا لتبيض تفتيح البشرة وهي خلطة النشا والليمون ‏والتي تعد أبرز الخلطات التي تستخدم لعلاج مشاكل البشرة من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذه الخلطة وطريقة استخدامها و فوائدها.

مكونات كريم النشا والليمون وتبيض البشرة وإزالة التجاعيد

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كريم النشا والليمون وتبيض البشرة وإزالة التجاعيد ‏وهذه المكونات تساعد على التخلص من البقع الداكنة والبثور وأثار الحبوب التي تكون منتشرة على البشرة وهذه الطريقة تتكون من:

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من الحليب.

ملعقة من زيت جوز الهند.

كريم النشا والليمون وتبيض البشرة وإزالة التجاعيد

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد هذا الكريم وطريقة استخدامه:

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