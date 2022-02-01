نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الصبغة.. طريقة صبغ الشعر بالنسكافية والكاكاو للحصول على لون بني غزالي بدون مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسرار صبغ الشعر باللون البني في البيت من أهم ما ترغب كل الفتيات في معرفته، وهذا ما يمكن إتمامه من خلال وصفة ممتازة طبيعية وكل مكوناتها لا تخرج عن نطاق الطبيعة إذ أن الاعتماد في صبغ الشعر على الطرق الكيميائية يعمل على إتلاف خصلة الشعر وإضعافها، وإليكم عبر ما يلي أفضل الطرق المميزة والتي يتم تطبيقها بشكل بسيط في المنزل باستعمال مكونات مميزة تعمل على إعطاء درجة ممتازة من درجات اللون البني المميزة والتي من الممكن أن تغطي الشعر بلون رائع جذاب تطمح له الفتيات ومن دون الحاجة لاستعمال أي مركب كيميائي ضار بالشعر، وإليكم أفضل الطرق وطريقة التحضير.

اسرار صبغ الشعر باللون البني في البيت

من أهم الاسرار لصبغ الشعر باللون البني في البيت هو استعمال خليط النسكافية المميز والذي يعد واحد من بين أهم التركيبات التي من الممكن أن تعطي أفضل لون طبيعي بني مميز، ومن الممكن أن تطبق الوصفة بكل سهولة على خصلات الشعر، ومكونات الوصفة كما يلي:

مكونات وصفة النسكافيه:

ملعقة من النسكافيه.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من الحنة.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقتان من الماء الفاتر.

طريقة التحضير للوصفة

من الممكن أن يتم تحضير تركيبة الصبغ للشعر باللون البني من خلال إذابة الفازلين ومن ثم يتم مزجه مع بقية المكونات والتقليب الجيد للحصول على كريم لصبغ الشعر باللون البني والتطبيق لمدة نصف ساعة ثم يغسل بعدها الشعر بالماء والشامبو.

صبغ الشعر باستعمال الكاكاو

من الممكن استعمال تلك التركيبة الطبيعية وصبغ الشعر بالكاكاو وهذا ما يكون من خلال استخدام المكونات التالية:

ملعقة من الكاكاو الخام.

ملعقة من الحناء.

ملعقة زيت خروع.

ملعقة زيت جرجير.

ملعقة زيت جرجير. ملعقة زيت لوز.

طريقة تحضير الوصفة:

لا تحتاج التركيبة سوى إذابة الجل ثم إضافة مختلف عناصر الوصفة والخلط الجيد ما بينهم للحصول على خليط كريمي لتدليك خصلات الشعر جيدا ويبقى الخليط على الرأس من نصف ساعة لخمسة وأربعين دقيقة.