اقوي كيراتين طبيعي.. بكيس خميرة افردي شعرك الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح ناعم حريري

بكيس خميرة افردي شعرك الخشن والمجعد من خلال تركيبة الخميرة المميزة والتي من خلالها من الممكن أن نحصل على أفضل ملمس للشعر عن طريق عمل مزج بين مكونات الوصفة الطبيعية من الخميرة والتي يكون من السهل تطبيق خلطتها الطبيعية، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن وصفة الخميرة المميزة والتي من الممكن أن نقوم بتطبيقها على الشعر للحصول على الشعر مفرود وبشكل طبيعي ودون الحاجة لأي مستحضرات كيميائية متلفة لنسيج الشعر، وفيما يأتي نقدم مكونات الوصفة الطبيعية وطريقة وخطوات التحضير.

بكيس خميرة افردي شعرك الخشن والمجعد

بكيس خميرة من الممكن أن تقومي بفرد شعرك الخشن والمجعد من خلال تركيبة طبيعية ممتازة لها القدرة على أن تقوم بجعل الشعر انسيابي وأكثر انسدال ومفرود بشكل جيد وهذا من خلال مزج الخميرة مع مكونات لها القدرة على ترطيب الشعر وإكسابه مستوى عالي من الليونة منعا للهيشان والتقصف، ومن خلال الآتي نعرض مكونات لها القدرة على تنعيم الشعر بمزجها مع الخميرة.

مكونات تركيبة الخميرة

أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم لتركيبة الخميرة ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

كيس من مكون الخميرة الفورية.

ملعقة من العسل.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقتان من النشا.

طريقة التحضير لوصفة الخميرة لفرد الشعر

من الممكن أن يتم التحضير لتلك التركيبة الطبيعية والتي تمتلئ بالفيتامينات من خلال استعمال المكونات التي سبقت الإشارة لها من خلال الفقرة السابقة مع إمكانية تطبيق تلك الخطوات المقترحة لتحضير خليط الخميرة: