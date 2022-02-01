أروع كيك للشتاء.. طريقة عمل كيكة البرتقال هشة ومرتفعة بمذاق ولا أروع

طريقة عمل كيكة البرتقال، يعد هذا النوع بشكل خاص مميز لفصل الشتاء، حيث إن البرتقال هو الفاكهة الأكثر إنتشار طول هذا الفصل، ومن ثم يمكنكم إعتماد هذا النوع من المعجنات والتي تلقي عشق واقبال كبير، وسوف نوفر لكم متابعي موقع ثقفني طرق تحضير كيك الشتاء المميز، وكافة المكونات التي تحتاجين اليها عزيزتي، حيث أن موسم الشتاء هو موسم الدفىء ولم الاسرة والشعور بالالفة والود بين أفراد العائلة، ونتمني أن تعجبكم كافة الوصفات المنزلية التي نعرضها لكم، ونحن علي ثقة أن كافة ما يصنع في المنزل بحب هو افضل خيار يمكن أن تقدمية لابنائك وأسرتك.

طريقة عمل كيكة البرتقال

تعد طريقة عمل كيكة البرتقال جدا سهلة وبسيطة، وقد أشارت احدي اشهر الشيفات إن مزيج البرتقال مع الشكولاتة وصفة مميزه وروعة وغير تقلييدية، وبالرغم من عدم الاعتياد علي هذا النوع من الكيك، إلا إن كل من يجرب هذا الكيك يعشق مذاقة ويحبة علي الفور، واليكم المكونات التي يمكنكم تحضر تلك الوصفة الشهية بها

2 حبة برتقال.

2.5 كوب دقيق.

1 كوب سكر.

4 بيضات.

3/4 كوب زيت ويمكن وضع ربع كوب سمن بدلا الزيت.

فانليا.

بيكنج بودر.

ذرة ملح.

2 معلقة بشر برتقال.

خطوات تحضير كيك البرتقال في المنزل

المكونات التي عرضنها لكي متابعة موقعنا العزيزة، يمكنها أن تكن كافية لصنع كيك يكفي اسرة مكونة من 7 أفراد، ولن تحتاجين لاكثر من نصف ساعة تقريبا لتحضير هذا الكيك الشهي، حيث إن كيك البرتقال من اسرع واسهل ما يكمن تحضيرة في المنزل